Енергетичний розкол: чи вдасться Росії від’єднати Лівобережну Україну від світла

Чи дійсно Росія хоче відрізати Лівобережжя від світла? / © ТСН.ua

Російські війська другу атаку поспіль намагається вибити гідроенергетику України, зокрема Кременчуцьку ГЕС та інші об’єкти.

Про це заявив Сергій Нагорняк — голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики — у коментарі «Телеграфу».

«Кожен відсоток дуже суттєво важливий для енергосистеми, і навіть 5-8% є дуже суттєвими. Гідроенергетика — це балансуюча група, і для нас важливо, щоб вона працювала», — наголосив він.

Нагорняк визнав, попередня масована атака кілька тижнів тому також була спрямована саме на гідроенергетику. Минулого обійшлося мінімальними втратами, але атака 22 жовтня виявилася більш болючою.

«Росіяни б’ють по підстанціях, б’ють по греблі, по заслонках. Зараз енергетики оцінюють ступінь уражень і що можна зробити», — розповідає Нагорняк.

Чи дійсно РФ хоче «від’єднати» Лівобережну Україну від енергетики

Нардеп прокоментував, що майже всі останні прильоти зафіксовано на лівому березі Дніпра. На думку депутата, російські удари по українських ГЕС спрямовані не на конкретний регіон чи місто, а на загальну ситуацію в енергосистемі країни.

Проте, він визнав, що лівобережжя України сьогодні дефіцитне в питанні електрогенерації.

«Ворог це добре розуміє і намагається вибивати гідроелектростанції і теплоелектростанції на лівобережжі. Нам дійсно складно сьогодні балансувати і передавати туди в пікові години електричну енергію, — пояснює він.

Водночас, у виданні попередили про нову небезпечну тактику РФ щодо ударів по енергетиці — ворог хоче розбалансувати енергосистеми між східними та західними регіонами країни.

Зазначається, що на лівобережжі України зосереджена значна частина теплових та гідроелектростанцій. Якщо знищити їх, на сході виникне критичний дефіцит електроенергії. А на правобережжі України, де працюють атомні електростанції, може утворитися профіцит — надлишок електрики, який неможливо передати на схід через недостатню пропускну здатність мереж.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що в Україні 23 жовтня діятимуть графіки відключень світла.