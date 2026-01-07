Енергетичний терор: РФ майже повністю знеструмила дві області України

РФ майже повністю знеструмила Дніпропетровщину і Запоріжжя / © ТСН.ua

Реклама

Міністерство енергетики підтвердило, що внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки були майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області», — йдеться в повідомденні.

Реклама

Критична інфраструктура у цих областях функціонує від резервного живлення.

«Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація», — уточнили в Міненерго.

Нагадаємо, що внаслідок атак РФ серйозні проблеми з теплопостачанням, електрикою та водою виникли у Кривому Розі.

Також місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено.

Реклама

Крім того, у Запоріжжі та області зникли світло, вода та опалення.