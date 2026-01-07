ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Енергетичний терор: РФ майже повністю знеструмила дві області України

Дніпропетровщина та Запоріжжя опинилися у блекауті після ворожого удару

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
РФ майже повністю знеструмила Дніпропетровщину і Запоріжжя

РФ майже повністю знеструмила Дніпропетровщину і Запоріжжя / © ТСН.ua

Міністерство енергетики підтвердило, що внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки були майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області», — йдеться в повідомденні.

Критична інфраструктура у цих областях функціонує від резервного живлення.

«Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація», — уточнили в Міненерго.

Нагадаємо, що внаслідок атак РФ серйозні проблеми з теплопостачанням, електрикою та водою виникли у Кривому Розі.

Також місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено.

Крім того, у Запоріжжі та області зникли світло, вода та опалення.

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie