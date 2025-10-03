Кремль обрав області-жертви й хоче занурити Україну в блекаут: усе про підступні плани ворога

Росія намагається знищити енергетику України / © ТСН.ua

Росія у ніч проти 3 жовтня завдала масованого удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Під ударом опинилося понад десяток областей.

Ворожі обстріли завдали критичних пошкоджень газовій інфраструктурі та залишили тисячі споживачів без світла напередодні опалювального сезону.

У той час як країна бореться з наслідками ударів по Чернігівщині та Полтавщині, експерти попереджають про нову, ще небезпечнішу загрозу: модернізовані ракети РФ, які наші системи ППО вже не можуть перехоплювати з колишньою ефективністю.

Росія масовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України

Армія РФ у ніч на 3 жовтня атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами.

У Міненерго повідомили, що російські війська обстріляли низу об’єктів енергетики у кількох областях України.

Під ударами ворога опинилися такі області: Харківська, Одеська, Сумська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська та Запорізька, Полтавська та Чернігівська.

Окрім того, вночі росіяни завдали найбільшого удару по газовій інфраструктурі. У пресслужбі НАК «Нафтогаз» повідомили, що окупанти атакували Харківську та Полтавську області, як наслідок — газовій інфраструктурі завдано значних пошкоджень. Наразі триває ліквідація наслідків.

«Черговий прояв російської підлості, націлений винятково на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості обігрівати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань — критичні», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Наслідки ворожих обстрілів

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що в області відбулися відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. Також у Полтавській громаді уламки пошкодили приватне домоволодіння.

Як наголосив очільник ОВА, у всіх випадках минулося без постраждалих, наголосив Когут.

Через наслідки російської атаки 3 жовтня, деякі школи перейшли на онлайн-навчання, хоча жодна школа безпосередньо не постраждала. Міські служби працюють на місцях із закликом до мешканців не наближатися до знайдених уламків.

Раніше, 1 жовтня ворог завдав удару по енергооб’єкту на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу 307 тисяч споживачів відключили від мережі, місто Славутич частково було без електроенергії.

Внаслідок обстрілу Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті, який тривав понад три години.

ЧАЕС / © Associated Press

Водночас через російські атаки, 65-тисячне місто Ніжин повністю залишилося без світла. У Ніжині запровадили графіки відключення світла та водопостачання, а у школах дистанційне навчання.

Міський голова Олександр Кодол повідомив, що станом на з жовтня ситуація в енергомережі залишалася критичною.

У Ніжині діють графіки відключення світла — три години світло у споживачів є, шість — немає. Втім, наголошують у міськраді, можливі додаткові аварійні відключення.

Мер повідомив, що усі об’єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканал і лікарні, працюють на генераторах.

На Сумщині через ворожі обстріли постраждала восьмирічна дівчинка та двоє дорослих у Андріяшівській громаді. Також пошкоджено інфраструктурний об’єкт у Шосткинській громаді, що залишило її без електропостачання.

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, станом на 3 жовтня тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Модернізовані ракети РФ стало складніше збивати: ворог може використати їх для наступних атак

Росія модернізувала свої балістичні ракети «Іскандер-М» та «Кинжал», щоб вони могли ухилятися від української ППО, пише Financial Times.

Видання зазначає, що це призвело різкого падіння ефективності перехоплення російських балістичних ракет — з 37% у серпні до 6% у вересні.

Джерело видання зазначило, що модернізовані ракети «Іскандер-М» поводяться інакше на «кінцевій фазі» польоту, що й призводить до труднощів їх перехоплення.

Financial Times зазначає, що нова здатність Росії завдавати точних ударів по енергосистемі України становить серйозну загрозу.

Ракета «Кинжал»

Водночас авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап зазначає, що модернізовані ракети Росія може використовувати для повного знищення української енергетичної інфраструктури.

«Наша енергетична інфраструктура цього року перебуватиме під великою загрозою — насамперед від ударів російських «шахедів». Для остаточного знищення ворог також може застосовувати удари ракетами «Іскандер‑М“ та «Кинджал», — зауважив Криволап.

Аналітик повідомляє, що росіяни модернізували алгоритми керування балістичними ракетами. Раніше Patriot могли збивати їх на фінальній ділянці, коли ракета переверталася і різко пікірувала. Тепер же ракети почали маневрувати на завершальному етапі польоту, що значно ускладнює їх перехоплення.

ЗРК Patriot

Фахівець сподівається, що розробник систем Patriot, компанія Raytheon, зможе надати оновлення алгоритмів для боротьби з новими загрозами, оскільки зараз війна ведеться саме на цьому рівні.

Проблеми з ППО на півночі України

Військовий блогер Богдан Мирошников б’є на сполох, заявляючи про критичні проблеми з протиповітряною обороною на Чернігівщині. За його словами, російські ударні дрони-камікадзе «Шахед» практично не збиваються, ігноруючи цей регіон як «прохідний двір», що різко контрастує з ефективною роботою ППО на сусідній Сумщині.

«Чернігівщина — прохідний двір. На території області час від часу діють ворожі ДРГ. Свого часу навіть «сєнєж» (Центр спеціального призначення, військова частина збройних сил РФ — Ред.) заходив. Але водночас є можливість розгорнути людську ешелоновану систему ППО. Це було свого часу, і закінчилося вже давно», — зазначив Мирошников.

Робота ППО / © Київ Оперативний

Мирошников підкреслює, що ворог чудово знає про цю вразливість і активно її експлуатує, спрямовуючи «Шахеди» транзитом через північні райони, як-от Новгород-Сіверський та Семенівка. Це робить важливі населені пункти, включаючи Чернігів, Ніжин та Десну, фактично беззахисними перед повітряними атаками та балістичною загрозою, яка регулярно виходить із району Клинців (РФ).

Експерт переконаний, що ця ситуація є результатом «байдужості та просідання», і вимагає негайних висновків та дій на найвищому рівні. Відповідальність за розвал ешелонованої системи ППО, яка раніше існувала в області, лежить на Повітряному командуванні «Центр» (яке раніше очолював нинішній командувач Повітряних сил), Оперативному командуванні «Північ» та Чернігівській Обласній військовій адміністрації.

На думку блогера, без термінового відновлення ефективної ППО, особливо мобільних вогневих груп, усі згадані стратегічні міста та об’єкти залишатимуться в небезпеці.

Згодом керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус прокоментував ситуацію. Він запевнив, що всі громади Чернігівщини, обласна та міська військові адміністрації надають багато допомоги надають і надавали Збройним силам, зокрема і для підсилення ППО.

«Ми працюємо в тісній комунікації з командуванням Повітряних сил, з нашими Силами оборони, які у нас перебувають. Ця робота, вона постійно триває і вона підсилюється. Я, на жаль, не можу назвати статистику, але вона не така, як інколи пишуть у соцмережах», — зазначив Чаус.

За словами Чауса, якби мобільні вогневі групи, інші засоби ураження, РЕБи не працювали — ситуація була б гірша.

Обстріл енергетики України: які регіони під загрозою

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначає, що росіяни зосередили удари по регіональних енергооб’єктах уздовж фронту та кордону.

Харченко наголосив, що атаки зосереджені на смузі завширшки близько 100 км, де незахищені підстанції є найвразливішими.

Він пояснив, що противник змінив тактику, відмовившись від атак на захищені об’єкти національного масштабу на користь менших регіональних цілей, щоб максимально ускладнити життя в прифронтових регіонах.

«Ці регіони розташовані в максимально ризикованій зоні. За останній місяць видно, що росіяни змінили тактику ударів. Вони не намагаються, майже не намагаються атакувати об’єкти такого національного масштабу, які краще захищені, які краще готові до таких атак. Вони переключилися на регіональні об’єкти, здебільшого це незахищені підстанції регіональних мереж», — пояснив експерт.

Водночас військовий експерт Михайло Жирохов в етері «Радіо НВ» зуважив, що росіяни почали атакувати атомну енергетику України, хоча раніше цього не робили.

«Прогнозів того, що найближчим часом зміниться ситуація на краще, немає. Тому що росіяни зараз атакують вже те, що не атакували 2022-го. Я маю на увазі інфраструктуру атомної енергетики. 2022-2023-го вони фактично вибили теплову електроенергетику», — підкреслив експерт.

Атомна електростанція / © pixabay.com

Він зазначив, що хоча Україна знищила 38% потужностей російських НПЗ, це не покращить катастрофічну ситуацію з енергопостачанням у прифронтових областях України. На його думок, проблеми з паливом у росіян не йдуть у жодне порівняння з тим, що сотні тисяч українців залишилися без електрики.

«Ситуація з прифронтовими територіями в Україні, ситуація з опалювальним сезоном вона, думаю, найближчим часом буде катастрофічна. Говорити про те, що якийсь росіянин не доїде до роботи, буде змушений йти пішки на фоні того, що 570 тис. людей на Чернігівщині, на Харківщині, на Сумщині знаходяться без електрики — це таке собі», — висловився Жирохов.

Чи загрожують Україні блекаути

Видання The Washington Post зазначає, що З наближенням зими Україна та Росія активно обмінюються ударами по енергетичних об’єктах. Росія посилює атаки дронами, що стало очевидним після удару по Трипільській ТЕС.

Експерти попереджають: найбільшою мішенню зараз є газова інфраструктура України. Як повідомив гендиректор «Нафтогазу» Сергій Корецький, за два місяці удари РФ уже знищили близько 42% добового видобутку газу.

Попри те, що Україна має достатній запас газу (95% потреб), щоб пережити м’яку зиму, масована атака може стати критичною. Фахівці застерігають: якщо Росія запустить 600–800 дронів, ніхто не зможе гарантувати безперебійну роботу системи.

Наразі ключовим є зберігати спокій і готуватися до будь-яких сценаріїв, оскільки ці атаки є частиною терористичної тактики РФ.

Блекаут / © ТСН.ua

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що електроенергії в країні зараз достатньо, але проблеми виникають із її доставкою до споживачів.

«Парадоксальна ситуація, тому що електрики в цілому зараз вистачає і генераційних спроможностей більш ніж достатньо, як для цієї погоди і цього моменту, а водночас досить суттєва кількість людей не має доступу до електрики через те, що вражені розподільчі мережі», — зазначає директор центру досліджень енергетики.

Водночас перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко наголосив, що в разі російських атак на Київ можливі відключення світла.

Також він переконаний, що блекаут малоймовірний.

«Киянам треба хвилюватися в останню чергу. Порівнюючи з Харковом, Сумською областю, Одесою, тут Київ дуже захищений, так, як ніхто. Давайте правді в очі дивитися. Ключовий захист протиповітряної оборони — саме над Києвом. Так, я розумію, що й атаки найпотужніші, але дуже важко й непросто ворогові атакувати Київ, бо тут збивають дуже багато», — зазначив Кучеренко.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.