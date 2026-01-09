Енергетичний терор України: які "союзники" з’явилися у Путіна взимку

Енергетичний терор Росії / © ТСН

Зимова негода ускладнює ситуацію в енергетичній системі України, яка потерпає від обстрілів російської терористичної армії. Найдошкульнішими факторами стали завірюхи та мокрий сніг, що призводить до обривів ліній електропередачі.

На цьому наголосив під час брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, саме складні погодні умови вранці 9 січня спричинили відключення світла у близько тисячі населених пунктів, переважно невеликих селищах. Через налипання мокрого світу подекуди обірвалися лінії, до яких ремонтним бригадам складно дістатися через снігові замети.

Експерт зазначив, що в умовах зимової негоди такі ремонті роботи тривають довше, ніж зазвичай, відновити електропостачання часом вдається лише через півтори-дві доби.

Іншим “союзником” президента РФ Володимира Путіна, який прагне енергетичним терором змусити українців до капітуляції, стала морозна погода, через яку значно зростає енергоспоживання. При цьому, як зазначив Харченко, додаткові півчерги відключень світла за таких умов — не найбільша біда.

За словами експерта, більш серйозною проблемою морози стають у поєднанні з тривалими ворожими атаками для мешканців будинків з централізованим опаленням. Енергетики не можуть приступити до відновлення електропостачання до котелень, доки тривають обстріли.

«Навіть якщо пошкодження незначне і котельню можна швидко перезапустити, люди не можуть працювати, бо атака триває», — пояснив Олександр Харченко.

Він наголосив, що старі будинки, особливо «хрущовки» погано зберігають тепло, тому за сильних морозів вже за 6-8 годин без тепла мешканці починають замерзати.

Нагадаємо, під час різкого похолодання, яке розпочалося в більшості регіонів України, енергетики закликають до раціонального споживання електроенергії, особливо в години пікових навантажень вранці та ввечері.