Енергетик дав невтішний прогноз щодо світла в Україні

Відключення світла / © ТСН

Постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та неможливість повноцінно відновити генерацію ставлять під сумнів стабільність енергопостачання в Україні. Експерти висловлюють серйозні побоювання, що навіть до початку наступного опалювального сезону ситуація зі світлом може не зазнати суттєвих покращень.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«До жовтня-листопада цього року, я дуже сумніваюся, що ми побачимо таке суттєве покращення. Так, десь стане тепліше, буде легше, зменшиться навантаження. Люди не будуть ці обігрівачі використовувати, наприклад, більший буде світловий день. Відповідно, електроенергії десь на 30% буде більше, у порівнянні з тим, що є зараз. Але 100%, навіть 70-80% — цього не буде», — наголошує він.

Відповідно, з чим ми зайдемо в наступний сезон, все впирається в ремонти вже наявних об’єктів, наголошує експерт.

Корольчук підкреслює: альтернатива ТЕЦ може бути — виключно для критичних об’єктів. А розбудова нової системи — це гарний план, але це займе роки.

«Будувати, ставити, нові об’єкти, шукати для них місце — це не вийде навіть до 2028 року зробити», — зазначає він.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Головною ціллю ударів стала енергетика — ворог бив по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.