Енергетик пояснив, чому українцям продовжують відключати світло

Відключення світла. / © pixabay.com

Ситуація в енергосистемі України значно ускладнилася саме через руйнування, спричинені російськими атаками. Відповідну заяву в етері телемарафону зробив

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко, повідомляє “24 Канал”.

З його слів, наразі працюють усі доступні генерувальні потужності. Загалом система вийшла на доволі потужні показники виробництва електроенергії. Однак проблема зараз не в обсягах генерації, а в можливості її передавання споживачам.

Пошкоджена інфраструктура не дозволяє стабільно транспортувати електроенергію в необхідних обсягах. Саме це, пояснив Замулко, змушує енергетиків запроваджувати погодинні відключення світла.

Зазначається, що для підтримання балансу енергосистеми Україна узгодила з країнами Євросоюзу механізми перетоків електроенергії та за потреби вдається до імпорту. Однак, пояснив представник Держенергонагляду, обмеження споживання зберігатимуться до того часу, поки не вдасться відновити пошкоджені мережі.

Нагадаємо, міністр енергетики Максим Тимченко повідомляв, що в Україні ця зима буде одна з найважчих. Через атаки на електростанції люди залишаються без електроенергії до 15–20 годин. Окупанти масовано атакують станції ДТЕК.

Експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук пояснив причину відключень світла. Росія намагається виснажити ресурс українських АЕС, які наразі є основою енергетичної стійкості країни. Щоб уникнути системних аварій на ядерних блоках, необхідно застосовувати відключення світла.

