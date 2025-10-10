Масовані атаки РФ на енергетику: чого очікувати українцям взимку

Українцям варто бути готовими до ймовірних блекаутів / © ТСН.ua

Зранку 10 жовтня низка областей України залишилася без світла через масовану атаку росіян на енергетичну інфраструктуру.

Експерти попереджають, що ворог може посилити масовані обстріли, тому українцям слід готуватися до складної зими.

Водночас у Європі готуються до найгіршого сценарію та розробляють план допомоги Україні.

Чого очікувати українцям взимку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чи повернеться Україна до графіків відключень світла

Зранку у п’ятницю, 10 жовтня, низка українських областей, включаючи Сумську, Полтавську та Чернігівську, вимушено запровадила графіки аварійних відключень світла.

Обленерго підтвердили, що причиною є наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, які відбулися цієї ночі та раніше.

Водночас очільниця Міненерго Світлана Гринчук в етері телемарафону 10 жовтня повідомила, що повернення України до графіків відключення світла, залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури внаслідок російської атаки.

Очільниця Міненерго Світлана Гринчук

Раніше Гринчук не прогнозувала довготривалих відключень світла й газу та наголошувала, що Міненерго готове до різних, зокрема й найгірших, варіантів.

«Говорити про те, що у нас будуть довготривалі відключення світла, зарано. Ми тримаємо ситуацію під контролем і намагаємося робити все необхідне, щоб цього уникнути», — сказала очільниця Міненерго під час брифінгу.

Щодо можливого відключення газу, Гринчук запевнила, що «розглядаються різні сценарії» і сподівається, що найгірші з них застосовувати не доведеться.

Киян попереджають про небезпеку та радять їхати з міста

Надвечір 10 жовтня мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці запасатись водою, продуктами, зарядити гаджети та підготувати теплі речі. Він попередив, що в найближчі дні прогнозують нову атаку РФ на Київ.

«Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги», — закликав він.

Водночас скандальна нардепка Мар’яна Безугла радить киянам на деякий час покинути столицю.

«В останній день літа я м’яко попередила, що зима буде важкою, а блекаут буде. Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто», — написала нардепка на своїй сторінці у Facebook.

Також вона наголосила, що Київ є стратегічною ціллю для росіян, тому ворог не покидатиме спроб занурити столицю у пітьму.

У Європі роблять невтішний прогноз

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що ЄС очікує можливих відключень електроенергії в Україні взимку через нову хвилю російських атак.

За її словами, очікування щодо цієї зими погіршуються, тому міжнародні партнери активно мобілізуються. Євросоюз вже виділив понад 3 млрд євро на енергетику та постійно постачає Україні великі генератори та трансформатори.

«Донорська спільнота зараз дуже активно мобілізується, щоб допомогти, де можливо. Якраз сьогодні вранці була зустріч послів країн G7 з міністром енергетики, щоб обговорити поточний стан, атаки, потреби тощо… Євросоюз наразі виділив понад 3 мільярди євро тільки на енергетику», — зазначила дипломатка.

Матернова додала, що для проходження опалювального сезону Україні потрібно ще понад мільярд євро на закупівлю газу, хоча багато чого залежить від інтенсивності російських ударів.

Українців попереджають про найскладнішу зиму за всю війну

Мер Харкова Ігор Терехов припускає, що прийдешня зима стане найважчою для міста.

За його словами, російські удари завдають серйозних пошкоджень енергетичним об’єктам регіону та ставлять під загрозу опалювальний сезон.

Міський голова зауважив, що останніх кількох днів росіяни атакували три трансформаторні підстанції, які живили обласний центр.

«Дивлячись на динаміку атак, ми припускаємо, що ця зима стане найважчою для Харкова від початку повномасштабної війни», — заявив міський голова.

Своєю чергою експерт з енергетики Андрій Закревський припускає, що цієї зими Росія може завдати до 40 масованих ударів по енергосистемі України, атакуючи інфраструктуру в середньому кожні 3-4 дні.

Електростанція

Закревський зазначив, що росіяни змінили тактику: вони відходять від одночасних ударів по всій території і перейшли до точкових атак. Ворог буде масовано нападати лише на один, два або три об’єкти, що ставить під загрозу будь-який район країни.

«Будуть точкові удари… вони зараз будуть брати один, два, три об’єкти й масовано на них нападати», — пояснив експерт.

Він попередив, що кожен українець має бути готовим, оскільки «завжди є ймовірність того, що вашому району дістанеться».

Тим часом у Львові уже готуються до блекаутів та дефіциту газу. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що місто готується до можливих знеструмлень та переходить до режиму тестування альтернативних джерел.

Мер Львова Андрій Садовий / © УНІАН

«Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів до режиму тестування. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту», — наголосив чиновник.

Уже цими вихідними у Львові відключать світлофори від основного живлення та переведуть на альтернативне, щоб переконатися, що в разі блекауту вони працюватимуть.

Чи буде газ взимку

Міський голова Руслан Марцінків також прогнозує важку зиму через відключення газу.

«Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, — відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що відключатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація — складна. Проте ми маємо певний сценарій», — каже Руслан Марцінків.

Своєю чергою військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету ВР з питань нацбезпеки Іван Ступак не виключає подальших атак росіян на газову інфраструктуру. Він наголошує, що мета Росії — спричинити детонацію в місцях зберігання газу, що призвело б до масштабного вибуху.

Окрім того, ворога прагне залякати західні компанії, які зберігають свій газ в Україні. Якщо вони відмовляться від оренди газосховищ, український бюджет недоотримає значні кошти.

«Головне для росіян — знищити те, що тільки можна знищити. Те, що може вибухнути — повинно бути знищено. Це думка росіян», — підсумував експерт.

Аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо у коментарі для «Факти ICTV» розповів, що у разі збільшення інтенсивності ударів РФ по газових об’єктах, можуть виникнути локальні перебої із постачанням газу.

«Водночас дефіциту ресурсу немає. Україна вже накопичила понад 12,6 млрд куб. м природного газу у підземних сховищах, і закачування триває. Нині його темпи удвічі вищі, ніж торік», — зазначив Свищо.

Експерт наголосив, що попри загрозу майбутніх атак, запасів газу достатньо для стабільного проходження зими.

Які регіони опинилися під прицілом Росії

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарях «24 Каналу» припустили, що ситуація в енергетиці України найближчим часом може погіршитися.

Як зазначають експерти, Росія змінила тактику атак на енергетику: якщо раніше ворог концентрувався на великих об’єктах, то тепер під прицілом опинилося обладнання операторів систем розподілу у прифронтових регіонах.

Мета — перевантажити ППО за допомогою 20–30 дронів, щоб 5–10 БпЛА долетіли до цілі. При цьому, у прикордонних областях не всі об’єкти обладнані навіть першим рівнем захисту.

Газокомпресорна станція,

Також Росія активно б’є по газовій інфраструктурі та місцях зберігання газу. Експерти попереджають: у разі влучання у газокомпресорні станції, накопичені обсяги палива неможливо буде розподілити

«Цілком можливо, що після ударів по прифронтових областях ворог сконцентрується на об’єктах «Укренерго» та генерувальних компаній. Тому дуже важливо сконцентрувати зусилля та ресурси на захисті як активному, так й інженерно-технічному критичної інфраструктури саме зараз, не відкладаючи виконання заходів на потім», — наголосив експерт.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попереджає, що під найбільшою загрозою перебувають приблизно 100–120 кілометрів навколо лінії зіткнення та кордону з РФ. Через постійні обстріли в багатьох регіонах зараз виникла вкрай складна ситуація, зокрема в Сумській і Чернігівській областях.

Чи варто очікувати в Україні масштабних блекаутів

Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня розповів, Україні не вистачає засобів ППО для захисту об’єкті енергетики.

«Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення… Щодо електрики — будемо захищати від ударів та будемо відновлювати. Загроза зрозуміла. Всі розуміють, що робити», — запевнив президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у зв’язку з посиленням російських атак на газову інфраструктуру Україна має плани «А» і «Б»:

план «А» полягає у використанні власного видобутку;

план «Б» — у разі сильних атак передбачає імпорт газу.

Глава держави підкреслив, що обсяг та вартість імпорту вже прораховані, і гроші, необхідні для цього, відомі.

Блекаут / колаж ТСН.ua / © ТСН

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний, що Україна пройде зиму без особливих несподіванок та без енергетичної катастрофи. Про це він розповів в етері проєкту «Тема з Мосейчук«

На його думку, не буде надзвичайно важко, як під час блекаутів 2023 року, оскільки українці швидко вчаться. Він наголосив, що бізнеси та населення вже давно орієнтуються на сторонні джерела живлення (генератори та акумулятори).

Експерт налаштований оптимістично, вважаючи, що «цю зиму ми пройдемо спокійно».

«Бізнеси вже давно орієнтуються на сторонні предмети живлення. Ті самі бензинові генератор. Якихось несподіванок не має бути. Я налаштований оптимістично, що цю зиму ми пройдемо спокійно», — сказав Пендзин.

Такої ж думки притримується військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Він переконаний, що росіянам повністю занурити Україну у пітьму не вийде. За його словами, українці мають досвід блекаутів та подолання наслідків російських атак.

Як підготуватися українцям до ймовірних блекаутів

Експерт з енергетики Андрій Закревський радить українцям заздалегідь підготуватися до ймовірних блекаутів. Він рекомендує зробити триденні запаси води вдома та бути готовими до відключень світла тривалістю 6-8 годин.

Водночас Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, як залишатися на зв’язку навіть без електрики. У відомстві радять:

мати офлайн мапу найближчих Пунктів незламності у своєму телефоні — це дозволить вам мати офлайн-доступ до інформації про найближче місце, де можна підзарядити телефон або підключитися до інтернету;

забезпечити автономний домашній інтернет;

користуватися національним роумінгом.

Також експерти радять мати запаси їжі: варто подбати про ту, що має тривалий термін зберігання: консерви, сухе печиво, хлібці, соління, сухофрукти, сухарі, їжа швидкого приготування тощо.

Окрім того, в умовах блекауту потрібно мати кілька комплектів необхідних для виживання:

комплект №1 — те, що на вас завжди, так званий «вихідний» одяг для роботи й вулиці, сюди ж можна додати одяг запасний;

комплект №2 — одяг, який дозволяє вам перебувати поза межами міста упродовж кількох днів (відповідно до погоди, сезону тощо).

До нього потрібно додати і тривожну валізку, розраховану на 72 години, щоби ви потім не турбувалися, де спатимете, що їстимете, де братимете воду і джерела світла.

Раніше ТСН.ua писав атаку на енергетичну систему України 10 жовтня. Зокрема, через російський обстріл було знеструмлено значну кількість споживачів та запроваджено графіки відключень світла у Києві та області, у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Детальніше про наслідки — читайте у матеріалі.

