Енергетики ДТЕК 68 разів підіймали "з нуля" ТЕС від початку повномасштабного вторгнення
Від початку повномасштабного вторгнення енергетики компанії ДТЕК 68 разів підіймали «з нуля» теплоелектростанції після ворожих атак.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Протягом найскладнішого опалювального сезону енергетики ДТЕК 17 разів «підіймали» теплоелектростанції компанії з нуля та відновлювали їх роботу після масованих обстрілів, з початку повномасштабної війни - 68 разів», - йдеться в ньому.
Зазначається, що через ворожі атаки станції вимушено повністю зупинялись, за термінологією енергетиків - «сідали на нуль».
В ДТЕК пояснили, що це означає, що ТЕС зовсім не виробляє і не відпускає електроенергію в мережу. В компанії підкреслили, що до початку повномасштабного вторгнення таке явище було екстраординарною подією, що траплялася надзвичайно рідко та у випадку аварійних ситуацій.
«Після кожної хвилі масштабних обстрілів наших ТЕС, а таких лише впродовж останнього опалювального сезону ми мали 11, енергетики оперативно розпочинали ліквідацію наслідків ударів та відновальні роботи, щоб якнайшвидше повертати теплоелектростанції до роботи. «Підняти» станцію з нуля - це завжди багатоетапна, складна фахова робота, яку виконують професійні команди енергетиків і ремонтників. Ми продовжуємо робити все можливе, аби підтримувати стійкість енергосистеми та готуватися до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону», — розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані ворогом понад 220 разів. Унаслідок атак 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинули.