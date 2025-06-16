Енергетики компанії ДТЕК отримали нагороди від Міністерства енергетики України за повернення світла у Херсоні.

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«15 енергетиків ДТЕК Одеські електромережі отримали відомчі відзнаки – подяки від Міністерства енергетики України за участь в аварійно-ремонтних роботах на Херсонщині та відновленні світла в оселях майже двох тисяч родин», - йдеться в ньому.

Зазначається, нагороду від Міністерства енергетики отримали Сергій Алєксєєв, Вадим Мариморич, Олексій Тимошенко, Олександр Кудибін, фахівці центру з обслуговування релейного захисту, Роман Чеботар, Сергій Артеменко, Роман Тімічев, фахівці центру з ремонту та експлуатації підстанцій, Андрій Жосан, Віктор Баранов, Андрій Юраш, фахівці центру з ізоляції та захисту від перенапруги, Георгій Бошков, Микола Кудрис, фахівці центру з ремонту та експлуатації ліній, Юрій Деордієнко, Ігор Михалевський та Віталій Федорончук, фахівці підрозділу з експлуатації транспорту.

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«На початку лютого 2025 року ворог пошкодив енергетичне обладнання, що живило один із районів міста Херсон. Коли колеги звернулися по допомогу, ми не вагалися ні на мить. До роботи приступили з середини березня та працювали вахтовим методом до середини квітня. Робота була складна та небезпечна: фронт за кілька кілометрів, заболочена місцевість, а дороги до енергетичних об’єктів та ліній часом були й зовсім непроїзними. Однак, ми розуміли, що працюємо заради людей», - наголосив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григорʼєв.

В компанії підкреслили, що завдяки роботі енергетиків ДТЕК та Херсонобленерго вдалося повернути в роботу обладнання, яке тривалий час було в не працездатному стані.

Раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова отримали відзнаку президента за ліквідацію наслідків масованих ракетних ударів.