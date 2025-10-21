Енергетики не можуть повернути світло одній з областей через постійні атаки

Енергетики не можуть почати відновлення електропостачання на Чернігівщині / © ТСН.ua

Аварійні бригади енергетиків не змогли розпочати роботи з відновлення електропостачання в Чернігівській області через безперервний терор російських дронів.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що росіяни навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами в Чернігівській області. Через це неможливо безпечно проводити роботи. Таким чином ворог свідомо затягуює гуманітарну кризу.

«Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає», — зазначається в заяві Міненерго.

Там акцентували, що це — свідомий акт тероризму, адже в районі уражених енергооб’єктів немає жодних військових цілей. Росіни цілеспрямовано завдають ударів по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей.

«Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, — це прямий доказ того, що справжня мета Росії — геноцид українського народу«, — наголосили у Мінерного.

Там додали, що енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб відновити електропостачання якнайшвидше.

Нагадаємо, через російську атаку на енергосистему Чернігів та північна частина області залишилися без світла та води. У місті знеструмлені об’єкти водоканалу. Від ранку 21 жовтня працівники «Чернігівводоканалу» розпочали запуск підприємства від альтернативних джерел живлення та організували підвезення води до окремих районів.

Своєю чергою начальник Чернігівської ОВА Валерій Чаус заявив, що РФ масовано атакувала область дронами та двома балістичними ракетами. Зафіксовано два влучання «Шахедів» у об’єкти тепло- та енергопостачання. Через це Чернігів та північ області знеструмлені. Критичну інфраструктуру перевели на генератори, триває відновлення.