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Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що за тиждень енергетикам вдалося повністю або частково повернути світло жителям майже 800 населених пунктів, знеструмлених внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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Найбільше відновлень було на Донеччині, де енергетики повернули світло майже 500 тисячам родин. На Дніпропетровщині електропостачання відновили для понад 307 тисяч осель.

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У Києві за тиждень вдалося повернути світло 245,5 тисячі родин, на Одещині — майже 113 тисячам, а на Київщині — понад 112 тисячам.

У компанії наголосили, що енергетики продовжують працювати попри постійні обстріли та небезпеку. Відновлювальні роботи розпочинаються одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 1,7 млн родин, які залишилися без електропостачання через російські обстріли.

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