ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

Енергетики повернули електрику 600 тисячам сімей після негоди — ДТЕК

Енергетики компанії ДТЕК повернули світло 600 тисячам родин, що були без електроенергії через негоду.

Коментарі

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«600 тисяч родин знову з електрикою після негоди. 270 наших бригад безперервно працювали, щоб повернути світло в домівки, знеструмлені через шквальний вітер і дощ», — розповіли в ДТЕК.

В компанії наголосили, що на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині енергетики відновили 705 повітряних ліній і понад 12,5 тисячі трансформаторних пунктів.

Нагадаємо, минулого тижня ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло 237 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
5
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie