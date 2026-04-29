Енергетики повернули електрику 600 тисячам сімей після негоди — ДТЕК
Енергетики компанії ДТЕК повернули світло 600 тисячам родин, що були без електроенергії через негоду.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«600 тисяч родин знову з електрикою після негоди. 270 наших бригад безперервно працювали, щоб повернути світло в домівки, знеструмлені через шквальний вітер і дощ», — розповіли в ДТЕК.
В компанії наголосили, що на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині енергетики відновили 705 повітряних ліній і понад 12,5 тисячі трансформаторних пунктів.
Нагадаємо, минулого тижня ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло 237 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.
