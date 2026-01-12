В Україні запровадять надбавки до зарплат: кого стосується

Гроші

В Україні розроблять спеціальну програму підтримки для фахівців ремонтно-відновлювальних бригад, які працюють у надскладних умовах під час зимового періоду.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Ми домовилися з премʼєр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки саме таких людей, хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах 24/7 у найскладніших обставинах. Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими», — повідомив Володимир Зеленський.

Як зазначила Юлія Свириденко, доплати стосуватимуться працівників енергетичних компаній, які безпосередньо виїжджають на місця влучань для відновлення постачання електроенергії, тепла, води та газу.

«Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місця „прильотів“, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води й газу», — сказала очільниця уряду.

Свириденко вже доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів невідкладно внести на розгляд Кабінету міністрів відповідне рішення, щоб фахівці відчули підтримку вже найближчим часом. Вона додала, що програма діятиме протягом усього зимового періоду, коли навантаження на мережі та ризики для фахівців найвищі.

