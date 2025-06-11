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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Енергетики розповіли, чи очікувати українцям відключення світла влітку

Ситуація в енергосистемі контрольована, влітку дефіциту електроенергії не очікується, якщо не буде нових російських атак.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Чи очікувати відключення світла влітку

Чи очікувати відключення світла влітку. / © ТСН.ua

Влітку українці можуть не хвилюватися щодо стабільності електропостачання, запевняють в “Укренерго”. Ситуація в енергосистемі залишається контрольованою, і дефіциту електроенергії не очікується — за умови, що російські обстріли не завдаватимуть нових пошкоджень інфраструктури.

Про це повідомив тимчасово в. о. голови правління компанії Олексій Брехт “Інтерфаксу”.

“Мене часто запитують, як буде з електрикою влітку. Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту — комерційне. Ми також експортуємо електроенергію”, — заявив Брехт під час Energy Day 2025 від Європейської бізнес асоціації в Києві.

За його словами, якщо не буде нових ударів по енергетичних об’єктах, то влітку, восени та навіть узимку проблем з електропостачанням не виникне.

“Якщо не стрілятимуть, то відключень світла влітку не буде”, — наголосив він у коментарі журналістам.

Водночас енергетики продовжують підготовку до опалювального сезону та зміцнення енергетичної інфраструктури, зважаючи на ризики атак з боку РФ.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія завдала удару по об’єкту енергетики на Херсонщині в середу, 11 червня. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, але населення області має бути готовим до тривалих відключень електроенергії.

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