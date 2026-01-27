ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
234
2 хв

Енергокриза в Україні: є дві ключові умови для припинення відключень світла

Без системних рішень Україна й надалі ризикує повертатися до аварійних відключень світла.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Енерегтика

Енерегтика / © Associated Press

Енергокриза в Україні має всі шанси повторюватися. Щоб цього не сталося, державі потрібно достатньо засобів ППО, а також почати системно нарощувати нові генерувальні потужності.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі «День.LIVE».

За його словами, нинішній стан енергосистеми нагадує замкнене коло.

«Удар по об’єктах — аварійні відключення — ремонти — коротка стабілізація — новий удар», — так описав експерт поточну ситуацію в енергетиці.

Як «розірвати» коло

Рябцев наголосив, що вийти з цього кола можливо лише за виконання двох ключових умов. Перша — наявність достатньої кількості засобів ППО, здатних ефективно захищати енергетичну інфраструктуру від російських атак. Друга — не просто відновлення пошкоджених об’єктів, а реальне нарощування нової генерації, оскільки після кожного удару й ремонту загальна потужність системи зменшується.

Окремо експерт звернув увагу на проблему децентралізованої генерації. За його словами, попри активні дискусії на цю тему, системних рішень досі немає.

«Поодинокі генератори чи міні-ТЕЦ проблему не вирішують. Потрібна мережа малих енергоустановок, об’єднаних у єдину систему та підключених до загальної енергосистеми країни», — пояснив Рябцев.

На його думку, лише комплексний підхід із посиленням ППО та створенням нових децентралізованих потужностей може забезпечити стабільність енергосистеми й зменшити ризик масштабних відключень у майбутньому.

Нагадаємо, станом на 27 січня у кількох областях України запровадили аварійні відключення світла. Причина незмінна — складна ситуація в енергосистемі через наслідки обстрілів РФ по критичних об’єктах. Застосовуються аварійні відключення.

Зауважимо, що графіки не діють у регіонах, де запроваджено аварійні відключення електроенергії. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше стабілізувати роботу енергосистеми та заживити споживачів.

