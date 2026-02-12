Енергонезалежність з АТБ: як найбільша торговельна мережа країни працює в умовах блекаутів та аномальних морозів

Реклама

Ціна та цінність дизельної генерації

Ще протягом першого року війни, коли стало очевидним, що енергетика країни під прицілом, в АТБ розгорнули потужну програму із забезпечення магазинів власними джерелами живлення – потужними дизельними генераторами. Тільки минулого 2025-го на купівлю ДЕС компанія витратила близько 80 млн грн, а за весь час повномасштабного вторгнення ця сума становить уже 872,2 млн грн.

Станом на сьогодні всі 1319 магазинів АТБ у різних куточках України забезпечені власними альтернативними джерелами живлення, безперебійно працюють, незважаючи на вимкнення світла та суворі морози. Це потребує чималих витрат. У середньому щодоби мережі АТБ потрібно на пальне для ДЕС 2,5 млн грн. У кризові періоди, особливо після чергових обстрілів і за відсутності електроенергії майже цілодобово витрати зростають удвічі.

Холодної пори року компанія використовує дизельне паливо преміального сегмента, яке також обходиться недешево, але не замерзає при низьких температурах і не шкодить обладнанню.

Ці рішення дозволяють українському населенню за будь-яких умов завжди мати доступ до понад 3,5 тис. найменувань свіжих продуктів харчування і якісних товарів першої необхідності за чесними цінами. Окрім того, в магазинах АТБ є спеціально обладнані місця, де в разі потреби кожен може безоплатно підзарядити мобільний телефон, ліхтарик чи інший гаджет. Завдяки таким ініціативам АТБ навіть набула народного звання «мережа незламності».

Догляд та оновлення енергетичних систем

Звісно, як і кожна техніка, потужні дизельні генератори потребують технічного огляду, дозаправки, ремонту. Проте й це не зупинить роботу магазину з добре знайомими українцям трьома червоними літерами. Окрім стаціонарних ДЕС, було закуплено 16 пересувних генераторів, які оперативно стають на підміну тим, що, наприклад, знаходяться в ремонті. Станом на сьогодні 20% ДЕС підключені до системи віддаленого моніторингу з миттєвим оповіщенням сервісної організації в разі поломок. Ретельний контроль за енергогенеруючим обладнанням ведуть профільні інженери, котрі постійно на зв'язку з персоналом магазинів, який ці генератори експлуатує. За нормальних умов звичайна ДЕС може безперервно працювати близько половини робочого дня, після цього потрібна зупинка на годину для відпочинку техніки та дозаправки.

У планах АТБ на 2026-й закупівля 236 нових дизельних генераторів для заміни тих, що вже технічно застарілі або мають відносно невелику потужність і наразі працюють уже на максимумі своїх можливостей. Разом із цим планується придбати 100 сучасних накопичувачів енергії, що зможуть брати на себе навантаження під час заправки генератора чи у разі непередбачуваних ситуацій. З осені минулого року на базі двох магазинів АТБ розпочато тестування нових систем накопичення енергії HUAWEI LUNA, які включають в себе гібридні інвертори, акумулятори, блоки керування, власні смартлічильники тощо. Така сучасна система здатна забезпечити чотири години повністю автономної роботи усього магазину. Якщо тестування покаже належний результат, уже цього року таке обладнання з'явиться ще одразу у двох десятках АТБ.

Надія на сонячну енергетику

Не меншої уваги компанія приділяє й розвитку альтернативної енергетики, яка нині є надзвичайно популярною у світі, хоча її потужностей поки що не вистачає для покриття усіх потреб звичайного магазину. У сонячні електростанції за останні чотири роки компанією АТБ інвестовано близько 340 млн грн, з них 320 мільйонів тільки минулого року, що свідчить про значне прискорення темпів розвитку сонячної енергетики.

Наразі вже в 213 магазинах АТБ встановлено сонячні панелі, інвертори, акумуляторні блоки, карпорти (навіси над паркінгом, обладнані сонячними панелями), з них 210 СЕС мають стандартне розташування на даху, а ще 3 магазини обладнано новими для країни системами CARPORT.

У планах компанії на прийдешній рік встановлення сонячних електростанцій ще на 21 магазин та обладнання не менш як десяти власних паркінгів карпортами.

Ймовірно у перспективі сучасна техніка дозволить магазинам повністю незалежно працювати на альтернативних джерелах живлення. Однак вже сьогодні, вже тут і зараз ці енергопроєкти помітно знижують навантаження на енергосистему країни, дають можливість суспільству якісно харчуватися, зігрітися, безперебійно поповнювати запаси провіанту і фактично несуть десяткам мільйонів українців світло.