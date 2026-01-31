- Дата публікації
Енергосистема України відновлюється після аварії: ситуація з відключеннями у регіонах
Енергосистема України перебуває на етапі відновлення, тривають аварійні роботи.
Енергосистема України наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України.
Про це повідомляє «Укренерго» у Telegram.
У Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях — наразі застосовані аварійні відключення. Дефіцит потужності в енергосистемі залишається дуже високим.
Аварійно-відновлювальні роботи уже тривають. Першочергове завдання енергетиків — заживлення критичної інфраструктури.
«Укренерго» закликає споживачів, у яких наразі є електроенергія, відтермінувати будь-які енергоємні процеси до періоду стабілізації ситуації в енергосистемі.
Що передувало
Нагадаємо, у суботу, 31 січня в Україні сталася аварійна ситуація в енергосистемі. Очільник Міненерго Денис Шмигаль пояснив, що аварійні відключення сталися через технологічне порушення: о 10:42 одночасно вимкнулися лінія 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінія 750 кВ між західними й центральними регіонами України. Це призвело до каскадного відключення та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, а також до розвантаження блоків АЕС.
Для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації атомних електростанцій енергетикам знадобиться від 24 до 36 годин.