Укрaїнa
387
1 хв

Енергосистема України відновлюється після аварії: ситуація з відключеннями у регіонах

Енергосистема України перебуває на етапі відновлення, тривають аварійні роботи.

Світлана Несчетна
Енергетики вілновлюють електропостачання

Енергетики вілновлюють електропостачання / © Associated Press

Енергосистема України наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України.

Про це повідомляє «Укренерго» у Telegram.

У Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях — наразі застосовані аварійні відключення. Дефіцит потужності в енергосистемі залишається дуже високим.

Аварійно-відновлювальні роботи уже тривають. Першочергове завдання енергетиків — заживлення критичної інфраструктури.

«Укренерго» закликає споживачів, у яких наразі є електроенергія, відтермінувати будь-які енергоємні процеси до періоду стабілізації ситуації в енергосистемі.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 31 січня в Україні сталася аварійна ситуація в енергосистемі. Очільник Міненерго Денис Шмигаль пояснив, що аварійні відключення сталися через технологічне порушення: о 10:42 одночасно вимкнулися лінія 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінія 750 кВ між західними й центральними регіонами України. Це призвело до каскадного відключення та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, а також до розвантаження блоків АЕС.

Для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації атомних електростанцій енергетикам знадобиться від 24 до 36 годин.

