Епіцентр до свого 18-річчя подарував покупцям 50 000 000. Усе — на здійснення мрій!

Мережа торговельних центрів «Епіцентр» по-особливому відзначила своє 18-річчя, провівши акцію до дня народження «Даруємо 50 000 000».

У період від 7 до 31 серпня українці вигравали кругленькі суми, ставали щасливими та вчилися знову вірити в дива. Адже 18 років – доросла дата, тому й дарунки та емоції мали бути настільки сильними, справжніми та щирими. І Епіцентру це вдалося на всі 100%. Мільйони змогли подарувати мрію та шанс на позитивні зміни. Немов за помахом чарівної палички, географія щасливчиків ширилася Україною.

Історії людей, які вмить вигравали великі суми, вражали і розчулювали до сліз. Хтось мріяв про ремонт у будинку, хтось про великий телевізор, хтось про якісні меблі для маминої кімнати – бажання були різними, але об’єднувало їх одне – їм судилося ЗДІЙСНИТИСЯ! Епіцентр вкотре довів: українці гідні кращого життя, а їхні мрії варті того, щоб збуватися!

У підсумку шестеро покупців отримали на картку «Вигода» по мільйону балів, які еквівалентні 1 млн грн. Мешканка столиці стала власницею першого мільйону від мережі торговельних центрів і планує витратити його на облаштування квартири для мами. Наталя з Борислава завітала в Епіцентр по кавоварку, а вийшла звідти мільйонеркою. Одеса поповнила список мільйонерів третьою.

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Харків’янин Роман ніяк не міг завершити будівництво дому, а тут мільйон звалився, як манна небесна. Максим із Дніпра ще й досі не може звикнути до свого статусу – заможної людини. Багатодітна кримськотатарська родина із Запоріжжя тепер будує плани, як витратити кошти, і щодня дякує Богу та радіє до сліз. Дива та й годі! А ще запам’яталася історія родини з Луцька, яка виграла 50 000. Крутила велике колесо удачі маленька донечка. Дитина тепер радіє разом із батьками, твердо знаючи: мрії, незалежно від того – дитячі вони чи дорослі, збуваються!!!

«Святкуючи свій день народження, кожен іменинник хоче влаштувати для гостей справжнє незабутнє свято та вразити їх, – коментує акцію Ірина Шинкаренко, директорка з маркетингу та реклами ТОВ «Епіцентр К». – Мережа торгових центрів «Епіцентр» щороку відкриває нові та розширює вже наявні торгові центри, дарує покупцям буквально гори дарунків, здійснення їхніх мрій, автомобілі, подорожі, квартири та приємні сюрпризи. У цьому році нам – 18. І ми відсвяткували по-дорослому.

Дали шанс виграти загалом 50 млн балів на покупки в Епіцентрі. Хоча, насправді, ми збільшили призовий фонд в процесі, і роздарували понад 54 мільйони гривень! Не дивно, що нас уже називають Епіцентром мільйонерів, бо для щасливого та комфортного життя в Епіцентрі є все!»

Шестеро українців стали мільйонерами. 120 покупців отримали по 50 000. Сотні тисяч покупців отримали від 5 000 до 500 балів (1 бал = 1 грн).

Загалом за період проведення акції до дня народження Епіцентру «Даруємо 50 мільйонів» участь в акції взяли майже пів мільйона переможців.

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