Епіцентр передав Київській міській клінічній лікарні №7 апарати ШВЛ 

Компанія "Епіцентр К" забезпечила КНП "Київська міська клінічна лікарня №7" трьома апаратами штучної вентиляції легень експертного класу моделі АVЕA виробництва Vyaire Medical (США) загальною ринковою вартістю 4,2 млн грн.

Отримавши звернення про допомогу від Київської міської клінічної лікарні №7, що приймає хворих на COVID-19, компанія "Епіцентр" протягом доби здійснила пошук та поставку необхідного обладнання в умовах стрімкого зростання кількості важкохворих на коронавірус в Україні.

"Це черговий етап системної допомоги "Епіцентру" українським лікарням у боротьбі з пандемією. Переконаний, що бізнес має бути завжди готовий допомогти, особливо, в такі критичні періоди, як перехід міста у "червону зону". І ми надзвичайно раді, що можемо бути корисними у такій важливій справі, як порятунок лікарями людських життів", - зазначив заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ "Епіцентр К" Володимир Гончаров.

Апарат штучної вентиляції легень моделі експертного класу АVЕA призначений для проведення штучної вентиляції легень у пацієнтів з масою тiла вiд 100 гр до 400 кг. Таким чином, він орiєнтований на проведення довготривалої ШВЛ у новонароджених з екстремально низькою масою тіла та у людей з надмірною вагою (до 400 кг).

За даними директора КНП "Київська міська клінічна лікарня №7" Олександра Щербини, протягом останнього тижня в медзакладі стрімко збільшується кількість хворих: за добу поступає від 20 до 40 хворих. На сьогодні в лікарні перебуває близько 200 людей.

"У нас існує велика потреба саме у ШВЛ-апаратах. Нинішня хвиля пандемії більш агресивна, ніж минулого року: перехід від середнього ступеня до важких наслідків коротший і непрогнозований. Якщо ще ввечері в реанімації знаходилось 15 хворих, то на ранок їхня кількість збільшилась вдвічі. Апарат ШВЛ - це той засіб, який дійсно допомагає лікарям рятувати життя людей і бути більш мобільними. Передані компанією "Епіцентр К" американські апарати ШВЛ за всіма параметрами - потужніші та надійніші, ніж наявні у нас", - пояснює Олександр Щербина.

Він додав, що надані компанією "Епіцентр К" апарати ШВЛ на сьогодні закрили потреби медзакладу, однак, з огляду на динаміку приросту хворих, потреба у допомозі від українського соціально відповідального бізнесу буде надалі зростати.

Довідка

З початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні засновники компанії "Епіцентр К» Олександр Володимирович та Галина Федорівна Гереги створили оперативний штаб із протидії СОVID-19, загальний фонд якого вже перевищив 200 млн грн. У 2020-2021 роках компанія надала 24 областям України 7 млн масок, 75 тис. захисних комбінезонів та 30 тис. захисних окулярів. Також було придбано та направлено в українські лікарні 32 апарати ШВЛ.

Також компанія "Епіцентр» надає підтримку лікарням по всій Україні та проводить повну реновацію Національного інституту кардіології імені М. Стражеска НАМН України, спрямувавши на реконструкцію палат і приміщень інституту та придбання високотехнологічного лікувального устаткування вже понад 30 млн грн.

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