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Епіцентр та Олімпійські чемпіони влаштували справжнє свято для Дітей Героїв Новини компаній

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Епіцентр та Олімпійські чемпіони влаштували справжнє свято для Дітей Героїв

21 жовтня за підтримки «Епіцентр К», «Інтерспорт», Національного олімпійського комітету України та Благодійного фонду «Діти Героїв» у Києві відбулося справжнє свято спорту. Мета свята – познайомити дітей, які втратили батьків внаслідок повномасштабної війни в Україні, із олімпійськими чемпіонами та надихнути їх на майбутні спортивні звершення. І це вже не перший подібний захід. Напередодні такі зустрічі проводилися у інших містах України, а тепер черга дійшла і до столиці.

Майже 100 юних спортсменів віком від 5 до 17 років, якими опікується БФ «Діти Героїв», відвідали свято та змогли особисто поспілкуватися з олімпійцями. Серед запрошених гостей Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Парвіза Насібов, Ірина Коляденко, Ірина Геращенко, Марта Фєдіна, Ігор Трунов, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Олексій Середа.

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Виступав перед дітьми і Вадим Гутцайт – президент Національного олімпійського комітету України та олімпійський чемпіон з фехтування. У своїй промові він відмітив важливість спорту у житті кожної людини, особливо у наші складні часи:

«Майже всі Олімпійські чемпіони сьогодні тут, з вами, прийшли привітати вас і розказати, як займалися спортом. Щоб ви пересвідчилися, що це просто звичайні дівчата та хлопці, українці. Я був такий же, як ви. Прийшов на фехтування, взяв в руки шаблю і закохався в цю шаблю на все життя».

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В свою чергу Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, маркетингу та зв’язків з громадськістю, яка також була на святі, наголосила на тому, що кожна дитина заслуговує на підтримку та можливість реалізувати свої мрії, а компанії «Епіцентр» та «Інтерспорт» разом з Національним олімпійським комітетом завжди допомагатимуть їм у цьому:

«Вірте в себе, докладайте зусиль, займайтеся спортом для себе, для досягнень, для успіхів. І знайте, що все у ваших руках. А ми завжди вас підтримаємо на вашому спортивному шляху».

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Також Ірина розповіла, що такі свята проводять не вперше, а попереду на маленьких відвідувачів чекає багато сюрпризів, в тому числі, зустріч зі справжнім спортивним Миколаєм.

Найочікуванішою частиною заходу стала зустріч дітей зі спортивними кумирами. Олімпійські чемпіони ділитися власним досвідом, пригадувати свій шлях до успіху та надихали малечу вірити у свої сили та йти до мети.

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Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан також поділилася своїми відчуттями:

«Я завжди вірю в найкраще, вважаю, для того, аби зробити результат, треба багато працювати. Коли я готуюсь до змагань, коли виходжу на доріжку – це позитивна емоція, це боротьба, тому в цей нелегкий час потрібно усім триматись разом, бути сильними, вірити в майбутнє, вірити в найкраще».

У поєднанні з демонстрацією медалей, слова спортсменів сильно вразили маленьких відвідувачів.

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У фіналі свята всі юні спортсмени отримали від компаній «Епіцентр К», «Інтерспорт» та НОК те, про що писали у своїх листах мрій. Велосипеди, бутси, м’ячі, тенісні ракетки та спортивний одяг – кожен отримав омріяний подарунок.

Крім цього, на спортивних локаціях на дітей чекали змагання з керлінгу, баскетболу та брейкінгу, а капітанами команд були олімпійці, які з радістю допомагали маленьким учасникам.

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На завершення подію співзасновниця Благодійного Фонду «Діти Героїв» Валерія Абдал подякувала організаторам та спортсменам, які знайшли час та можливість влаштувати таке важливе свято для дітей військових.

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