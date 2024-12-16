Епіцентр запрошує долучитися до благодійної хвилі добра для дітей загиблих Героїв

Різдвяно-новорічні свята – час, коли хочеться вірити в диво та відчути магію навколо. Незважаючи на жахіття війни, втрати, тривоги та біль, діти мріють і сподіваються на світле завтра. Особливо маленькі українці, які втратили одного або обох батьків через російську агресію.

Напередодні Різдва та Нового року компанія «Епіцентр» вже традиційно анонсувала благодійну ініціативу «Ангелятка добрих справ». З 2020 року проєкт уже знайшов відгук у мільйонах українських сердець. Цього року ініціатива спрямована на підтримку дітей, підопічних БФ «Діти Героїв». Придбавши ялинкові прикраси-ангелятка, покупці не тільки допомагають підопічним фонду, але й вшановують пам’ять їх батьків - загиблих Героїв.

– Благодійна ініціатива «Ангелятка добрих справ» — це не просто традиція, а щорічна можливість зробити добру справу, яка зігріває серця. Кожна придбана іграшка-ангелик – це внесок у щасливе майбутнє дітей, підопічних благодійного фонду «Діти Героїв». Їхні батьки віддали життя, захищаючи нашу свободу та майбутнє. Придбавши таку прикрасу, кожен може долучитися до великої місії — допомоги дітям, які особливо потребують нашої підтримки. Разом ми подаруємо їм часточку тепла та віру в добро. Запрошуємо всіх стати частиною цієї благородної справи та створити справжнє диво для тих, хто цього так чекає, — зазначила Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, маркетингу та ЗМІ.

Долучитися до благодійної ініціативи «Ангелятка добрих справ» легко: потрібно придбати новорічного ангелика на касах у ТЦ «Епіцентр», у зоні новорічного ярмарку або online. Повна колекція ялинкових прикрас складається з 12 ангеляток, які символізують віру, любов, добро та захист.

З року в рік ми хочемо дивувати наших покупців, тому змінюємо та покращуємо дизайн іграшки-ангелика. Цьогоріч ангелятко стало ще кращим — ніжнішим та казковішим. Адже це не просто іграшка - це символ добра і світла, якого очікує кожна українська дитина в цей непростий час. Ми щиро радіємо, що ангелятка добрих справ, як вже традиційно називають ці іграшки, допоможуть діткам, чиїх батьків забрала війна, втілити їхні мрії та бажання. Щасливі, що наші покупці дуже активно долучаються до благодійної ініціативи і купують ці іграшки, – розповідає Світлана Лісанті, директорка направлення «Сад. Город» ТОВ «Епіцентр К».

Минулого року під час дії благодійної ініціативи відвідувачі Епіцентру теж купували новорічні ангелятка. Об’єднавшись з покупцями, ритейлер зміг передати дітям, підопічним БФ «Діти Героїв», їхні омріяні дарунки на суму майже 1 млн грн.

Співпраця з компанією «Епіцентр» стала для БФ «Діти Героїв» чудовим прикладом того, як об'єднання зусиль може створити справжнє диво для дітей, які пережили важкі втрати. Особливо у час різдвяно-новорічних свят, коли так важливо дарувати тепло, турботу та радість, підтримка Епіцентру допомагає нам створити для наших підопічних атмосферу справжнього свята. Ми хочемо, щоб кожна дитина відчула, що вона не самотня, що про неї піклуються і що навіть у найважчі часи є місце для радості, посмішок і віри у краще. Разом з нашими партнерами ми даруємо дітям не лише подарунки, але й справжнє відчуття дива, яке надихає на нові мрії, — зауважила Тетяна Новицька, СЕО БФ «Діти Героїв».

У 2025 році компанія «Епіцентр» разом з покупцями у співпраці з БФ «Діти Героїв», Національним олімпійським комітетом та українськими спортсменами продовжить здійснювати спортивні мрії українських дітей.