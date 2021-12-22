Епічне відео: у Харкові жінка викликала поліцію, бо після сексу від неї втік коханець

Епічне відео: у Харкові жінка викликала поліцію, бо після сексу від неї втік коханець

Жінка поскаржилась, що чоловік купив їй каву, цигарки, крем для обличчя і втік.

У Мережі опублікували відео, як жінка у Харкові розповідає нібито копам, що вона викликала поліцію, бо її після сексу покинув коханець.

Відео опублікував телеграм-канал "Типовий ХТЗ".

На відео жителька Харкова пояснює нібито правоохоронцям, що вона зателефонувала до поліції через образу. Вона зазначила, що після орального сексу від неї нібито втік коханець і вона вирішила зателефонувати до копів, щоб помститись йому.

"Мене ніхто не ґвалтував. Це брехливий виклик. Фактично оральний секс був, але це було добровільно. Викликала поліцію через образу. Чоловік купив мені цигарки, каву і крем для обличчя, але втік. А я закохалась. Ну, як зазвичай", - каже на відео жінка.

У Харкові опублікували відео, як жінка скаржиться копам, що від неї втік коханець

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