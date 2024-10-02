Відкриття ТРЦ “Епіцентр” в Чабанах: свято для всієї родини і подарунки від “Вухастика”

Український бренд засобів для прання та догляду для всієї родини "Вухастик" 28 вересня став частиною відкриття нового ТРЦ "Епіцентр", організувавши незабутнє свято для дітей та їхніх батьків. Минулого вікенду відбулося грандіозне відкриття торговельно-розважального центру "Епіцентр" площею понад 96 000 кв. м у Чабанах (Київська область), яке подарувало відвідувачам безліч позитивних вражень, подарунків та цікавих розваг.

Це унікальний проєкт для "Епіцентру", який стане не лише центром щоденного шопінгу для місцевих жителів, але й місцем для відпочинку та сімейних розваг. Вперше в історії "Епіцентр" має прогулянкову зону з власним озером і водоспадом просто неба. Також планується встановлення великого LED-екрану для проведення подій та трансляцій.

Однією з головних принад нового “Епіцентру” стане великий сімейний парк розваг EPILAND площею понад 5000 кв.м. Поруч із ним буде облаштовано фуд-корт і торгову галерею з популярними fashion-брендами. Немає сумнівів, що "Епіцентр" стане улюбленим місцем не лише для мешканців Києва та приміської агломерації, яка проживає вздовж Одеського шосе, але й для усіх гостей столиці.

Відомий бренд побутової хімії та косметики "Вухастик" також активно долучився до цієї фантастичної події, створивши яскраву розважальну зону для найменших відвідувачів. Майстер-класи, вікторини, акції та знижки зробили свято ще цікавішим для всіх гостей нового ТРЦ.

"Ми з радістю вітаємо нашого постійного партнера “Епіцентр” з відкриттям нового торговельно-розважального центру в Чабанах. Співпраця з мережею, яка створює яскраві дитячі простори, дозволяє нам надавати нашим споживачам не лише продукцію найвищої якості, але й дарувати позитивні емоції через такі події, - говорить Олексій Соболєв, директор з розвитку AFINA Group, компанії-власника ТМ “Вухастик”. - “Епіцентр” — це не просто торгово-розважальний центр, це місце, де сім’ї можуть разом проводити час, і ми дуже раді бути частиною цієї атмосфери. Взаємна співпраця українських виробників і національних мереж надзвичайно важлива для розвитку економіки України, адже саме так ми можемо створювати більше можливостей для наших споживачів і разом робити значущий внесок у розвиток країни".

Важливо, що в ТРЦ побудовано велике сховище, яке буде слугувати прихистком для відвідувачів під час повітряних тривог. Він також працюватиме повністю автономно під час відключень світла, адже обладнаний потужною дизельгенераторною установкою. Додатково компанія встановила на даху сонячні панелі, які забезпечуватимуть часткову енергонезалежність будівлі.

"Разом з нашими постачальниками ми продовжуємо працювати навіть в цих надскладних умовах, забезпечуючи робочі місця та сплачуючи податки, інвестуючи в нові амбіційні проєкти, що є безцінним для економіки та відновлення держави”, - зазначила Юлія Усата, директорка напрямку “Декор” мережі “Епіцентр”.

ТМ "Вухастик" - серія продукції для прання та догляду для всієї родини. Виробництво продукції "Вухастик" здійснюється на одному з найбільших українських заводів у Вінниці, що гарантує високі стандарти якості та безпечної ефективності продукції. Усі продукти ТМ "Вухастик" доступні на полицях та в онлайн-магазині мережі "Епіцентр", що дозволяє споживачам легко отримати доступ до перевіреної продукції, яка забезпечує комфорт і безпеку для всієї родини.