Епідеміологічна ситуація в Україні: Кузін пояснив, чи будуть оголошувати загальнонаціональний карантин

В Україні через грип та гострі вірусні респіраторні інфекції оголошувати загальнонаціональний карантин не планують. Ввести обмеження можуть тільки в окремих регіонах.

Про це в інтерв’ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Загальнонаціонального карантину або обмежувальних заходів не передбачається. Тому що ми бачимо, що протікання цього епідсезону є відносно спокійним. Але локальні заходи все ж таки будуть ухвалюватися залежно від регіону, як розвиватиметься ситуація", - наголосив Ігор Кузін.

Він також додав, що обмежувальні заходи можуть полягати в продовженні зимових канікул у школах, використання масок у громадському транспорті тощо.

"Якщо епідрівень в області був перевищений, тоді можна було ухвалювати рішення про впровадження локальних протиепідемічних обмежень", - зазначив Кузін.

Окремо він пояснив, що загальнонаціональний карантин потенційно може розглядатися у тому випадку, коли у більшості областей перевищено епідемічний поріг по захворюваності на грип та ГРВІ.

Нагадаємо, що учені дослідили, чи стала вакцинація проти коронавірусу причиною низки "раптових смертей".

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