Епідемія фальсифікату в Україні: експерти пояснюють, як не натрапити на підробку

Протягом останніх років чисельні виробництва фейкових ароматів були виявлені в Одесі, Дніпрі та Києві. Нещодавно до цього списку доєдналися Полтава та Харків: тільки в цих двох містах детективи БЕБ вилучили понад 10 тисяч флаконів «брендових» ароматів та близько 30 тонн інгредієнтів сумнівної якості, що мали піти на виробництво нових партій контрафакту.

Правоохоронці з’ясували, що реалізація фейкової парфумерії відбувалась здебільшого через шахрайські онлайн-майданчики, а доставка – поштою. Важко уявити, скільки підробок ще циркулює в інтернеті. Тож кожен, хто збирається купити брендовий аромат онлайн (особливо, з солідною знижкою), знаходиться у «групі ризику».

Як не потрапити у пастки шахраїв і не купити фейк, коли вам пропонують «дешеві» розкішні аромати? Ось «правила безпеки» від експертів BROCARD, найбільшої в країні парфумерно-косметичної мережі в сегменті «люкс».

Купуйте брендові парфуми тільки в перевірених інтернет-магазинах відомих дистриб’юторів, які представлені не тільки онлайн, а й офлайн.

Якщо ви знаєте компанію багато років, відвідуєте її фізичні магазини в ТРЦ, підписані на розсилку, можете сміливо здійснювати покупки в її інтернет-магазині.

До речі, відомі компанії постійно проводяться акції, тож вполювати бажаний аромат за приємною ціною цілком реально. Зайдіть, наприклад, на сайт BROCARD.UA та перевірте. Зараз, наприклад, триває акція до Дня всіх закоханих із знижкою 30%, діють знижки до -50% на продукцію з жовтими цінниками в магазинах, -60% на обрані парфуми та б'юті-засоби на сайті та у мобільному застосунку. Звісно, знижки тут не сягатимуть 90%, як у нелегальних продавців, але вигідні пропозиції є завжди, а гарантія отримати оригінал високої якості – точно 100%!

Пам'ятайте, що люксова парфумерія не може коштувати «копійки»

Не довіряйте рекламі «остаточного розпродажу» у зв’язку з «закриттям магазину», «руйнуванням складу» тощо. «Знижки до 90%», «Три парфуми по ціні одного», «Елітні парфуми за собівартістю» – такі оголошення теж повинні вас насторожити. Пам’ятайте, що парфум від Dior не може продаватися за ціною пачки розчинної кави – ні за яких обставин.

Реклама з інтернету, де пропонують дешево купити «французьку парфумерію»

Не вірте, що брендові парфуми можуть вироблятися «за ліцензією»

Ліцензована парфумерія, навіть пристойно упакована, – це підробка. Всесвітньо відомі бренди виготовляють парфуми тільки на власних підприємствах. Тож «ліцензія» – це просто чергова «легенда», яку використовують шахраї, щоб виправдати «демократичні» ціни на свій товар.

Ніколи не купуйте аромати «на розлив»

Як і у випадку з «ліцензійними» парфумами, йдеться про підробку. Славетні бренди продають свої парфумерні шедеври виключно у флаконах і оригінальній упаковці, адже це гарантія якості та частина іміджу торговельної марки. Уявити, що кращі парфумерні дома світу будуть відпускати свою дорогоцінну продукцію «у діжках», щоб хтось десь її «розливав», неможливо. Тож, будьте певні, що «на розлив» можна купити хіба що фальсифікат із пластикових баклажок, представлених на фото та відео з підпільних складів.

Уважно перевіряйте, куди саме веде реклама «акційного» товару

Тут важливо все: назва торговельного майданчика, домен і адреса. Усі великі гравці українського ринку мають адреси сайтів в форматі «компанія.ua». Якщо адреса сайту відрізняється від адреси у посиланні або сайт зареєстрований в іншій країні (наприклад, .co та .cc часто використовуються для фішингових сайтів, .com хоча і є одним з найпопулярніших доменів, не завжди гарантує, що сайт законний чи знаходиться в Україні) чи на «вільному» домені (наприклад, .xyz, .online, .store, .top), краще закрийте його.

Торговельні майданчики в Telegram та інших месенджерах – також не краще місце для покупок. Відкрити їх може хто завгодно: без жодного контролю і без жодної відповідальності. Хочете купити дійсно оригінальні та якісні продукти – обирайте інтернет-магазини відомих і перевірених компаній (дивіться правило перше). Все просто!

Не дозволяйте шахраям себе обдурити, будьте розумнішими за них.