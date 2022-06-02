Епідемія не загроза, а реальність: в акваторії Азовського моря маріупольці фіксують мор риби

В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що так явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. Втім, цього року почалися рано.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
За словами Андрющенка, зокрема, фіксують мор дельфінів. Ситуація у морі з урахуванням температури та сезону може свідчити про наявність хвороби в воді.
"Епідемія вже не просто загрозаа а реальність. Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", - наголосив радник маріупольського міського голови.
Нагадаємо, Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч місцевих мешканців, а у моргах міста досі залишаються тисячі тіл. Яка ситуація в Маріуполі 2 червня - у матеріалі ТСН.ua.
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