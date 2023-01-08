"Епіфаній – біс і розкольник": скандальний митрополит Павло звинуватив "владних іродів" у "гоніннях"

Павло заявив, що не буде благословляти своїх вірян "йти на смерть", бо "ще не час".

Скандальний намісник монастиря УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі митрополит Павло назвав предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія "бісом і самосвятом" і звинуватив українську владу у "гоніннях на віру".

Таку промову скандальний ієрарх виголосив під час різдвяного богослужіння у храмі Агапіта Печерського, що знаходиться на території Нижньої лаври. Відеозапис промови потрапив до Мережі.

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"Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет (почесний патріарх Філарет), самосвят – Епіфаній (глава ПЦУ митрополит Епіфаній. – Ред.). Мені кажуть пом'янути (за богослужінням, таким чином визнавши зверхність ПЦУ. – Ред.) Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета", – зазначив Павло.

Він закликав своїх парафіян до "тиші і молитви".

"Деякі нам телефонують і кажуть, що ви допустили, що захопили Верхню лавру. Не ми допустили. Це допустили усі ви, і всі ми. Чому? Тому що, мабуть, слабка наша молитва, яку не чує Господь", – визнав Павло.

Водночас, митрополит зробив неоднозначну заяву про благословення своїм вірним йти на смерть, коли прийде час.

"Нас (вірян УПЦ МП. – Ред.) було 10 тис., а їх 1 тис., але в них автомати, пістолети. Вони озброїлися проти свого народу. Я не настільки дурний, щоби благословляти вас йти на смерть. Ще не час. Кожен обере свій подвиг, який захоче. Їх попереду буде ще багато", – сказав Павло.

Також ієрарх звинуватив українську владу у "гоніннях" і порівняв її з біблійним персонажем Іродом.

"Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони (очевидно, українська влада. – Ред.) почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського (князя, якого Москоський патріархат оголосив святим – Ред.). Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа", – сказав Павло.

На думку митрополита, Успенський собор Києво-Печерської лаври внаслідок богослужіння ПЦУ зазнав "наруги", тому закликав молитися своїх вірних, щоб "біс не прийшов" і на територію Нижньої лаври.

Чи можуть покарати митрополита Павла за такі слова

Політолог, прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва Андрій Ковальов зауважив, що такі слова митрополита Павла можуть підпадати під статтю 161 Кримінального кодексу України про розпалювання релігійної ворожнечі. Такі дії караються штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що на Різдво за Юліанським календарем, 7 січня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври вперше за 338 років пролунала служба українською мовою. Богослужіння у Лаврі вперше звершував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

УПЦ МП 31 грудня 2022-го провела останню службу у Верхній лаврі. Тоді Павло пригрозив, що "коли настане час", УПЦ МП запитає про відповідь.

У Мережі мемами висміяли намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополита Павла, відомого як "Паша Мерседес", якого не пустили до монастиря. Сам владика Павло традиційно для себе проклинав журналістів під стінами Лаври на Різдво.

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