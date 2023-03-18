Епіфаній пояснив ситуацію навколо Києво-Печерської лаври і звернувся до монахів УПЦ МП

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній прокоментував останні події, пов'язані з виселенням УЦ МП з Києво-Печерської лаври.

Про інформує пресслужба ПЦУ.

Заяви УПЦ МП про закриття монастиря – маніпуляція

Епіфаній наголосив, що в жодному разі не йдеться про закриття монастиря і припинення в ньому чернечого життя.

"Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом та двократним закриттям монастиря зокрема – безпідставна маніпуляція", – пояснив митрополит.

За його словами, особливо цинічно такі заяви звучать "з вуст ієрарха, який був тісно пов’язаний з Компартією та навіть намагався від неї висуватися на виборну посаду" (очевидно Епіфаній має на увазі скандального намісника Лаври митрополита Павла).

Лавра стала центром пропагування ідеології "русского міра"

Глава ПЦУ вважає, що УПЦ МП хоче ввести в оману державу та суспільство декларуванням відокремлення від Московського патріархату при фактичному збереженні підпорядкування йому.

"І митрополит Онуфрій, і очолюваний ним Синод ніяк не реагували на численні факти колаборації своїх ієрархів та духовенства з російськими окупантами, на анексію Кирилом Гундяєвим релігійних структур, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Натомість, в дусі російської пропаганди вони зосередилися на звинуваченнях проти України", – сказав Епіфаній.

За його словами, під керівництвом нинішнього очільника монастиря митрополита Павла Лавра послідовно і свідомо перетворювалася на центр пропагування ідеології "русского міра".

Епіфаній закликав монахів монастиря УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі "звільнитися від московського ярма" і приєднатися до ПЦУ.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пояснив, що ченці зможуть після завершення державних перевірок залишитись у Лаврі, але за певних умов.

За інформацією видання LB.ua, аудиторська перевірка виявила близько 40 незаконних новобудов на території Лаври у Києві.

У свою чергу глава РПЦ патріарх Кирило, який благословляє окупантів вбивати українців, назвав Лавру "колискою російської цивілізації" та закликав своїх прихильників "захистити" її.

А в Кремлі заявили, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито "виправдовує проведення "спецоперації".

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