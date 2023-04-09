Епіфаній проведе службу на Великдень у Києво-Печерській лаврі: як на це вплине комендантська година

Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, представники якої відмовляються покидати Лавру

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це ієрарх повідомив у коментарі "Суспільному".

За словами Епіфанія, про час богослужіння повідомлять додатково, оскільки на Великдень у Києві не скасовуватимуть комендантську годину.

"Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", — сказав предстоятель ПЦУ.

Також він прокоментував ситуацію з УПЦ МП, представники якої відмовляються покидати Лавру, незважаючи на розірвані договори 29 березня.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди лунала молитва українською мовою за нашу Україну", — наголосив Епіфаній.

Митрополит певен, що українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом Українська церква буде "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

Нагадаємо, що сьогодні, у Вербну неділю, митрополит Епіфаній звершив богослужіння у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому УПЦ МП досі не покинула Лавру, хоча мала це зробити ще 29 березня.

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