Епіфаній розповів, коли в Україні більшість святкуватиме Різдво 25 грудня

Він особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем.

Українці протягом наступних десяти років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Про це заявив очільник Православної церкви України Епіфаній, - пише Радіо Свобода.

"Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити" — сказав він.

Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією.

До того ж глава ПЦУ переконаний, що храми 25 будуть порожніми, а 7 будуть повними.

"Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти", - резюмував Епіфаній.

Раніше ми писали про те, чому Єлизавета II та члени її сім'ї обмінюються подарунками напередодні свята.

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