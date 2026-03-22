Епіфаній розповів про останнє пророцтво Філарета

Філарет

Сьогодні, 22 березня 2026 року, під час чину похорону у Володимирському кафедральному соборі, предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Епіфаній поділився спогадами про останню зустріч із покійним патріархом Філаретом.

"Коли нещодавно бачилися з Владикою в лікарні, він ще сказав, що в неділю він буде у Володимирському соборі. Його стан здоров'я був важкий, і складно було повірити. Але патріарх пророчо передбачив те, що сталося. Він справді у Володимирському соборі. Він зібрав і єднав нас у любові", - сказав він.

Помер патріарх Філарет

20 березня у Києві на 98-му році життя помер колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.

9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Після смерті патріарха Філарета Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) очолить архієпископ Сумський і Охтирський Никодим (Володимир Кобзар).

Сьогодні Філарета поховають у Володимирському соборі - про це він просив за життя. Тисячі вірян прийшли проститися з Філаретом - люди тепло згадують його.