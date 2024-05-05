Епіфаній розповів, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні

Епіфаній наголосив, що російська церква не повинна маскуватися під назвою української церкви.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, що близько 4% населення України ще досі підтримує діяльність УПЦ Московського патріархату.

Про це очільник ПЦУ розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Але це не дивно, тому що цей відсоток населення підтримує також і Путіна. Тобто є певний відсоток українців, які вважають, що вони повинні бути в цьому єдиному "рускому світі", - зазначив Епіфаній.

Він також додав, що в Україні може існувати російська церква, але при цьому вона не повинна маскуватися під назвою української церкви.

"Тобто якщо ви хочете бути невід'ємною частиною Російської православної церкви, то, будь ласка, пишіть на своїх храмах, що ви є Російською православною церквою, а не вводьте українців в оману, що ви є українською церквою, а насправді ви такою не є", - наголосив Епіфаній.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій закликав провести обмін полоненими "всіх на всіх" між Україною та РФ.

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