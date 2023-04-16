Епіфаній: УПЦ МП лише на словах дистанціювалася від Кирила і РПЦ

Предстоятель Правосланої церкви України митрополит Епіфаній заявив, що війна є породженням ідеології "русского міра".

Про це пише "Українська правда".

Він наголосив, що ідеологія "русского міра" має бути засуджена, в тому числі з релігійної точки зору.

"Бо вона Царство Боже підміняє царством кремлівським. Вона Триєдиного Бога заміняє на "триєдину Русь". Вона виправдовує всяке зло, якщо його мета – служити "русскому міру", – сказав Епіфаній.

Глава ПЦУ нагадав, що Кремль зробив церковні інституції одним з інструментів своєї агресії.

"Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим перебуває у рабській покірності кремлівській тиранії та служить її інструментом. Структури РПЦ – і це бачимо не лише ми, але визнають і незалежні міжнародні експерти – були системно включені в підготовку до агресії проти України та в її здійснення", – говорить ієрарх.

Епіфаній вважає, що УПЦ МП, яка заявляє, що дистанціюється від патріарха Кирила і Російської Церкви, "на ділі – залишається в підлеглості їм".

Тому він закликав законодавчо заборонити для будь-яких релігійних організацій в Україні мати підлеглість російським релігійним центрам.

"Кремль перетворив ці центри на свої центри впливу, з яких православні, мусульманські, протестантські та інші релігійні лідери РФ сприяють агресору і виправдовують його злочини. Україна має право захищати себе від російської гібридної агресії в духовній сфері так само, як захищає себе на полі бою", – підсумував митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, що біля Києво-Печерської лаври один із монахів УПЦ МП, коментуючи події 2014 року, заявив, що "Донбас повстав", а "першими стріляли українці". Інша представниця УПЦ МП у Лаврі заявила, що війна розпочалася через гріхи українців (відео).

Раніше Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

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