Епіфаній: УПЦ МП лише на словах дистанціювалася від Кирила і РПЦ

За слвоами Епіфанія, Московський патріархат "перебуває у рабській покірності кремлівській тиранії".
Предстоятель Правосланої церкви України митрополит Епіфаній заявив, що війна є породженням ідеології "русского міра".
Про це пише "Українська правда".
Він наголосив, що ідеологія "русского міра" має бути засуджена, в тому числі з релігійної точки зору.
"Бо вона Царство Боже підміняє царством кремлівським. Вона Триєдиного Бога заміняє на "триєдину Русь". Вона виправдовує всяке зло, якщо його мета – служити "русскому міру", – сказав Епіфаній.
Глава ПЦУ нагадав, що Кремль зробив церковні інституції одним з інструментів своєї агресії.
"Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим перебуває у рабській покірності кремлівській тиранії та служить її інструментом. Структури РПЦ – і це бачимо не лише ми, але визнають і незалежні міжнародні експерти – були системно включені в підготовку до агресії проти України та в її здійснення", – говорить ієрарх.
Епіфаній вважає, що УПЦ МП, яка заявляє, що дистанціюється від патріарха Кирила і Російської Церкви, "на ділі – залишається в підлеглості їм".
Тому він закликав законодавчо заборонити для будь-яких релігійних організацій в Україні мати підлеглість російським релігійним центрам.
"Кремль перетворив ці центри на свої центри впливу, з яких православні, мусульманські, протестантські та інші релігійні лідери РФ сприяють агресору і виправдовують його злочини. Україна має право захищати себе від російської гібридної агресії в духовній сфері так само, як захищає себе на полі бою", – підсумував митрополит Епіфаній.
Нагадаємо, що біля Києво-Печерської лаври один із монахів УПЦ МП, коментуючи події 2014 року, заявив, що "Донбас повстав", а "першими стріляли українці". Інша представниця УПЦ МП у Лаврі заявила, що війна розпочалася через гріхи українців (відео).
Раніше Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.
Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона