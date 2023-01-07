Епіфаній відповів про наступні богослужіння ПЦУ у Лаврі

Службу митрополит назвав "історичним" моментом.
Митрополит Епіфаній вперше у Києво-Печерській Лаврі 7 січня, на Різдво, провів богослужіння. Ймовірно, служби будуть вдбуватися й надалі.
Про це повідомляє "Главком".
Після завершення богослужіння на виході з Успенського собору Епіфаній назвав службу в Лаврі "історичним моментом для українців, які прагнули і мріяли про це не одне десятиліття".
На запитання, чи буде ПЦУ проводити богослужіння у Лаврі на постійній основі, Епіфаній відповів: "З часом все буде".
Нагадаємо, Епіфаній під час різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив впевненість у перемозі у війні з агресоркою Росією, а також згадавукраїнських військових.
7 січня, вперше в історії ПЦУ Епіфаній провів богослужіння на Різдво у Києво-Печерській лаврі. Її цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП.
Натомість УПЦ МП 31 грудня 2022-го провела останню службу у Верхній лаврі. Тоді митрополит Павло вдався до погроз і прокльонів. Мовляв, їх "женуть із Верхньої лаври"
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