Епіфаній відповів про наступні богослужіння ПЦУ у Лаврі

Митрополит Епіфаній вперше у Києво-Печерській Лаврі 7 січня, на Різдво, провів богослужіння. Ймовірно, служби будуть вдбуватися й надалі.

Про це повідомляє "Главком".

Після завершення богослужіння на виході з Успенського собору Епіфаній назвав службу в Лаврі "історичним моментом для українців, які прагнули і мріяли про це не одне десятиліття".

На запитання, чи буде ПЦУ проводити богослужіння у Лаврі на постійній основі, Епіфаній відповів: "З часом все буде".

Нагадаємо, Епіфаній під час різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив впевненість у перемозі у війні з агресоркою Росією, а також згадавукраїнських військових.

7 січня, вперше в історії ПЦУ Епіфаній провів богослужіння на Різдво у Києво-Печерській лаврі. Її цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП.

Натомість УПЦ МП 31 грудня 2022-го провела останню службу у Верхній лаврі. Тоді митрополит Павло вдався до погроз і прокльонів. Мовляв, їх "женуть із Верхньої лаври"

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