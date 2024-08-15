Епіфаній закликав УПЦ МП і Онуфрія до негайного діалогу про єднання

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній закликав очільника УПЦ Московського патріархату Онуфрія до початку діалогу про єднання.

Про це йдеться у зверненні Епіфанія до Онуфрія та всіх ієрархів, духовенства і мирян УПЦ МП.

"...Бажаю поновити заклик від імені Православної Церкви України до Вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають Вас своїм Предстоятелем... невідкладно розпочати діалог", – закликає Епіфаній.

Глава ПЦУ зауважив, що протягом тривалого часу з різних причин як церковного походження, так і більшою мірою світського, Православна Церква в Україні зазнавала поділів. Епіфаній нагадав, що 15 грудня 2018 року було скликано Об’єднавчий Собор у храмі Святої Софії у Києві, куди були покликані всі православні архієреї, в тому числі і Московськог патріархату. Кожен з них, в тому числі й Онуфрій, отримали лист-запрошення від Вселенського патріарха на Собор.

За словами ієрарха, у першу чергу через позицію РПЦ "частина православних не почула ще заклику єдності, спрямованого до них, і не виконала цього обов’язку – бути єдиними". Але і серед тих українських православних, хто ще не перебуває в ПЦУ, зростає число бажаючих досягти цієї єдності.

"Увесь світ бачить, що Патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдо-релігійним вченням "русского міра", отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України. Війна диявольська і безбожна, яку патріарх Москви назвав священною та благословив російського правителя і військо на всі ті злочини, які вони зробили і продовжують робити на нашій землі.

Тому, пізнавши вже явним і беззаперечним чином, що і корінь, і плід "русского міра" є злими – для всякого, хто істинно бажає зберегти чистоту Православ’я і хто дбає про благо Церкви має бути зрозумілим, що від цього зла слід віддалятися і не мати з цією темрявою жодної спільності", – наголосив Епіфаній.

Він закликав Онуфрія, а також кліриків і мирян УПЦ МП "без всяких попередніх умов розпочати діалог про єдність".

Раніше ми писали, скільки церков Московського патріархату залишилося в Україні.

Нагадаємо:

27 травня 2022 року Собор УПЦ МП заявив про незалежність, а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

Своєю чергою предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив, на його думку, хитрість УПЦ МП щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

Сам же Кирил заявив, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про "незалежність"

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