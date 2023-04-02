Епіфаній засудив "танці біля Лаври" і закликав мітингувальників до зваженості

За його словами, танці в час посту під стінами Лаври чи інші подібні дії лише сприяють ворогам.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав протестувальників біля Києво-Печерської лаври, які виступають за виселення Московського патріархату зі святині, поводитися зважено і не провокувати конфлікт.

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

"Я знову закликаю всіх наших вірних та всіх, хто бажає добра Українській Церкві, зберігати зваженість, бути мудрими, не вдаватися до злих дій навіть заради доброї мети", – наголосив Епіфаній.

За його словами, вороги України хотіли би розпалити серед українців релігійне протистояння, тому навпаки потрібно прагнути порозуміння та єдності.

"Супротивники дуже хотіли би подати події навколо Лаври як міжконфесійну боротьбу, видати себе за мучеників. Але ми робимо все, від нас залежне, щоби їхні плани не здійснилися", – пояснив митрополит.

Він зазначив, що ПЦУ хоче звільнити Лавру "не від монахів чи студентів навчального закладу", а від омани "русского міра" та від служіння Путіну, "якого дотеперішні лаврські очільники бояться і шанують більше, ніж Бога".

"Також хочу звернутися до громадськості: осуджуючи "русскій мір" не слід зневажати святість самої Лаври – це наша духовна святиня, до якої слід ставитися з повагою. Відкидаючи фанатизм прихильників "русского міра" не слід вдаватися до зневаги над самою вірою. Танці в час посту під стінами Лаври чи інші подібні дії лише сприяють ворогам – не слід допускати такого", – підсумував Епіфаній.

Нагадаємо, що у Мережі з'явилося відео з фанатично налаштованою вірянкою УПЦ МП, яка на колінах стояла на асфальті та хрестила протестувальників, тоді як вони навколо неї танцювали та знімали на відео.

Нагадаємо, що до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте вже п'ятий день поспіль віряни УПЦ МП блокують доступ до Нижньої лаври.

Також біля Лаври мітингують патріотично налаштовані українці, які вимагають забрати святиню від Московського патріархату.

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