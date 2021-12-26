"Епоха пізнього бюджетного розпилювання": "стоунжендж" за 1,5 млн гривень у Харкові шокував Мережу (фото)

Харківський кромлех більше нагадує складені одне на одного шлакоблоки.

У Харкові спорудили щось на кшталт внесеної до списку Всесвітньої спадщини кам'яної мегалітичної споруда у Великій Британії, стоунхендж. Щоправда, харківський кромлех більше нагадує складені одне на одного шлакоблоки, але обійшовся такий "мегаліт" у 1,5 млн гривень.

Про це повідомив депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

"Цей "Харківський Стоунхендж" коштував 1,5 мільйона гривень. Півтора мільйона за цей ось... артоб'єкт, прости Господи. Інсталяція "Гроші в нікуди". Харків. Епоха пізнього бюджетного розпилювання", - написав Черняк.

Композиція візуально нагадує відомий Стоунхендж, але на думку багатьох користувачів Мережі, вона не коштує витрачених на неї коштів.

І це дійсно коштує грошей?

Де ця "шедевра" розташована?

Творці Стоунхенджа дико сміються.

Я щиро сподівався, що то просто місцеві наскладали каміння.

На "Порталі харків'янина" зазначається, що дійсно такий проект, автором якого є Євген Кулик, виграв у конкурсі і отримав з міського бюджету фінансування на реалізацію у розмірі 1 482 680 грн.

"Для підвищення якості життя харків'ян, підвищення культури, і туристичної привабливості міста Харкова в рамках цього проекту на прибудинкових територіях пропонується ініціатива по утворенню об'єктів , які імітують історічні . Зокрема пропонується возведення виставково-освітнього об’єкту під назвою: "Скіфська спадщина", - йдеться в описі проекту.

Нагадаємо, що у Дніпрі посипати тротуари в чотири рази швидше - по всьому місту встановили дві сотні піщаних "мушель", ідею яких підгледіли за кордоном.

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