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"Епоха пізнього бюджетного розпилювання": "стоунжендж" за 1,5 млн гривень у Харкові шокував Мережу (фото)

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"Епоха пізнього бюджетного розпилювання": "стоунжендж" за 1,5 млн гривень у Харкові шокував Мережу (фото)

Харківський кромлех більше нагадує складені одне на одного шлакоблоки.

У Харкові спорудили щось на кшталт внесеної до списку Всесвітньої спадщини кам'яної мегалітичної споруда у Великій Британії, стоунхендж. Щоправда, харківський кромлех більше нагадує складені одне на одного шлакоблоки, але обійшовся такий "мегаліт" у 1,5 млн гривень.

Про це повідомив депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

"Цей "Харківський Стоунхендж" коштував 1,5 мільйона гривень. Півтора мільйона за цей ось... артоб'єкт, прости Господи. Інсталяція "Гроші в нікуди". Харків. Епоха пізнього бюджетного розпилювання", - написав Черняк.

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Композиція візуально нагадує відомий Стоунхендж, але на думку багатьох користувачів Мережі, вона не коштує витрачених на неї коштів.

  • І це дійсно коштує грошей?
  • Де ця "шедевра" розташована?
  • Творці Стоунхенджа дико сміються.
  • Я щиро сподівався, що то просто місцеві наскладали каміння.
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На "Порталі харків'янина"  зазначається, що дійсно такий проект, автором якого є Євген Кулик, виграв у конкурсі і отримав з міського бюджету фінансування на реалізацію у розмірі 1 482 680 грн.

"Для підвищення якості життя харків'ян, підвищення культури, і туристичної привабливості міста Харкова в рамках цього проекту на прибудинкових територіях пропонується ініціатива по утворенню об'єктів , які імітують історічні . Зокрема пропонується возведення виставково-освітнього об’єкту під назвою: "Скіфська спадщина", - йдеться в описі проекту.

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Нагадаємо, що у Дніпрі посипати тротуари в чотири рази швидше - по всьому місту встановили дві сотні піщаних "мушель", ідею яких підгледіли за кордоном.

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