Епопея з "Томагавками": нардеп пояснив, на скільки затягнеться процес

Ракета "Томагавк"

Президент США Дональд Трампа може ухвалити рішення щодо надання Україні «Томагавків». Річ у тім, що епопея з передаванням ракет може затягтися на кілька місяців.

Про це написав голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

У чому проблема

Як пояснив Чернєв, процес передачі України ракет затягнеться на певну годину. Щобільше, не факт, що ми одразу зможемо їх застосовувати.

«Все буде не так швидко, як хотілося. Бо це насамперед засіб тиску на Путіна та намагання змусити його піти на переговори, і лише потім посилення наших військових здібностей», — зазначив фахівець.

Трамп використав формулювання про те, що він “майже» вирішив, що не хоче ескалації. Ба більше, його цікавить, як саме ці ракети використовуватимуться.

Чернєв підкреслив, як наразі визначені етапи:

можу передумати і не постачати;

можу поставити, але не дозволити використовувати

можу дозволити використовувати лише з конкретних цілей і так далі.

І на кожному з цих етапів, додає голова заради, Путіну дається можливість відступити та піти на переговори.

«А тому, швидше за все, постачання та використання ракет буде дуже поступовим. Спершу ракети нам дадуть, але кілька штук, або кілька десятків, але стріляти ними відразу не дозволяти і подивуватися за реакцією кремля. Якщо реакції не буде — зможемо вдарити кількома по російському прикордонню. Якщо ж Путін і після цього не піде на переговори — радіус зможемо трохи збільшити, а постачання трохи зростатиме», — зауважує він.

Як наголошує Чернєв, радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися в міру того, як президент РФ продовжуватиме ескалацію війни.

«І, нарешті, тільки через деяку годину всі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по Путіну. Вся ця епопея може зайняти щонайменше кілька місяців. Але це вже реальний тиск і реальний аргумент», — завершив Єгор Чернєв.

Раніше Зеленський звернувся до Трампа, попросивши надати Україні ракети «Томагавк». Український лідер аргументував, що така сучасна зброя могла б змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для укладення мирної угоди.

Зеленський також повідомив, що Трамп поставився прихильно до його прохання щодо далекобійних крилатих ракет, які дали б змогу Києву завдавати ударів по цілях у Москві.