"Епопея" із французькими інструкторами: у Міноборони України розставили точки над "і"

У Міноборони пояснили, що станом на зараз досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання.

Міністерство оборони України пояснило заплутану історію із відправленням французьких інструкторів на територію нашої держави.

У Міноборони нагадали, що від лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому на своїй території іноземних інструкторів.

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Проте станом на зараз досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання.

"Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде ухвалене відповідне рішення", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами відеозустрічі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що "вітає ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців".

Сирський уточнив, що підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Таку заяву головкома українські та зарубіжні ЗМІ сприйняли як констатацію відправлення французьких військових інструкторів до України.

Проте згодом французькі ЗМІ з посиланням на Міноборони Франції повідомили, що відправлення інструкторів поки не підтверджується і це питання досі вивчається.

Раніше президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу.

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