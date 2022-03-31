Ердоган має намір провести зустріч Зеленського та Путіна найближчим часом

Водночас прессекретар Путіна заявив, що така зустріч можлива після повного опрацювання тексту договору між РФ та Україною.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

"Ердоган має намір найближчим часом провести переговори з Путіним і Зеленським, він додав, що кінцева мета – звести їх разом", - повідомляє турецьке видання.

Російські ЗМІ зазначають, що Ердоган хотів би поговорити з Путіним та Зеленським цього тижня.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та Путіна можлива після повного опрацювання тексту договору між Росією та Україною.

"Ми і раніше говорили, що зустрічі на найвищому рівні має передувати фіналізація роботи за текстом договору, візування та парафування цього тексту з боку високопосадовців. І лише потім уже можна говорити про зустріч на найвищому рівні. Не став би давати якісь чіткі рамки", - зазначив він.

Нагадаємо, прем'єр Італії Маріо Драґі розповів про результати своєї вчорашньої телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путнім та повідомив, що очільник Кремля наразі не має наміру припинять війну в Україні та зустрічатися із Володимиром Зеленським. За словами Драґі, на запитання, коли очікується припинення вогню в Україні, навіть тимчасового, Путін сказав, що "умови не дозріли". Також у розмові з прем'єром Італії очільник Кремля заявив, що час для зустрічі з президентом України ще не настав.

Як повідомлялось, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 148 дітей, зросла і кількість поранених - їх 232.

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