Ердоган закликав Путіна забезпечити "зерновий коридор" у Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав російського колегу забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.

Про це йшлося під час сьогоднішньої телефонної розмови двох лідерів, пише Anadolu.

Ердоган заявив, що настав час вжити заходів щодо плану ООН для створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі.

Також він вкотре наголосив, що війну між Україною та Росією слід завершити тривалим і справедливим миром шляхом переговорів. Він сказав, що Туреччина готова зробити свій внесок для пожвавлення переговорного процесу.

У Кремлі заявили, що в розмові лідери продовжили "обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті координації зусиль щодо забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі та експорту зернових на світові ринки".

Нагадаємо, що в ООН заявили, що попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України.