Ердоган заявив про готовність Туреччини стати майданчиком для українсько-російських переговорів

Турецький лідер запросив на саміт президентів Росії та України.

У четвер, 3 лютого, під час переговорів у Києві турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести саміт із президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині.

Про це Ердоган повідомив під час спільної пресконференції з українським президентом.

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“Як я наголошував раніше, Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох сусідніх через море, дружніх країн. На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або перемовини на технічному рівні. Адже Туреччина діє, керуючись логікою — думати, як понизити градус, замість того, щоб роздмухувати пожежу”, - зазначив турецький лідер.

Нагадаємо, раніше очільник Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже пропонував організувати зустріч президентів України та Росії

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