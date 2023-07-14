Ердоган заявив, що Путін погодився на подовження зернової угоди - AFP

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, зо російський диктатор Путін погодився подовжити зернову угоду.

Про це повідомляє AFP.

"Ердоган заявив, що Путін погодився на продовження чорноморської зернової угоди", - повідомляє інформаційне агентство.

Наразі подробиць щодо подовження зернової угоди немає.

Подовження зернової угоди та умови Кремля: що відомо

Від початку повномасштабної війни російська терористична армія блокує українські порти, не дозволяючи Україні експортувати свою продукцію за кордон. Саме тоді за ініціативи України, Туреччини та ООН була сформована зернова угода, за якою окупанти погодились пропустити танкери з зерном з українських портів на півдні.

У липні 2023 російський режим почав заявляти, що він більше не погодиться на подовження ініціативи.

Для цього у Кремлі висунули дві вимоги: одна безпосередньо стосується сім’ї соратника Путіна, секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Другою вимогою, за інформацією нардепа, є запуск на світовий ринок російського аміаку.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш написав очільникові Кремля Путіну лист, де просив зберегти "зернову угоду".