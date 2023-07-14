Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ердоган заявив, що Путін погодився на подовження зернової угоди - AFP

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1205
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ердоган заявив, що Путін погодився на подовження зернової угоди - AFP

Путін погодився подовжити зернову угоду / Фото: ТСН.ua

Подробиць наразі не розголошують.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, зо російський диктатор Путін погодився подовжити зернову угоду. 

Про це повідомляє AFP.

"Ердоган заявив, що Путін погодився на продовження чорноморської зернової угоди", - повідомляє інформаційне агентство. 

Наразі подробиць щодо подовження зернової угоди немає. 

Подовження зернової угоди та умови Кремля: що відомо 

Від початку повномасштабної війни російська терористична армія блокує українські порти, не дозволяючи Україні експортувати свою продукцію за кордон. Саме тоді за ініціативи України, Туреччини та ООН була сформована зернова угода, за якою окупанти погодились пропустити танкери з зерном з українських портів на півдні. 

У липні 2023 російський режим почав заявляти, що він більше не погодиться на подовження ініціативи. 

Для цього у Кремлі висунули дві вимоги: одна безпосередньо стосується сім’ї соратника Путіна, секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Другою вимогою, за інформацією нардепа, є запуск на світовий ринок російського аміаку.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш написав очільникові Кремля Путіну лист, де просив зберегти "зернову угоду".

Зерновий шантаж Кремля спрацював: генсек ООН пропонує повернути росіянам доступ до SWIFT

Зерновий шантаж Кремля спрацював: генсек ООН пропонує повернути росіянам доступ до SWIFT

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1205
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація