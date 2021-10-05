Еротична фотосесія та ведуча "Євробачення": у депутатки Верховної Ради балотується модель

Кандидатка в нардепи раніше балотувалась в Київраду.

В 197 виборчому окрузі, що в Черкаській області, в депутатки Верховної Ради балотується модель, ведуча Юлія Гершун, яка є самовисуванкою.

Про це повідомляє рух "Чесно".

За даними активістів, раніше Юлія Гершун була телеведучою, моделлю, а також є президенткою благодійного фонду. Кандидатка також балотувалась від партії УДАР до Київради. В 2017 році Юлія Гершун працювала журналістом червоної доріжки на "Євробаченні".

Чесно/Facebook

"Тоді ж ведучим фестивалю був нинішній голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. Після проведення заходу Гершина, Скічко та третій ведучий – Володимир Остапчук знялися в еротичній фотосесії", - повідомляє "Чесно".

Як зазначається, кандидатка в депутатки має дві вищі освіти - спеціаліст математичних наук та магістр міжнародних економічних відносин.

Відзначимо, що довибори до Верховної Ради на 197 окрузі заплановані на 31 жовтня 2021 року. Раніше цей округ представляв Олександр Скічко, проте він склав повноваження після того, як став головою ОДА. Також довибори пройдуть і в 184 окрузі Херсонської області.

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради на 87 окрузі в Івано-Франківській області відбулися ще 28 березня. Це супроводжувалось рядом скандалів.

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