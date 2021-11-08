Ескалація конфлікту і надзвичайний стан: МЗС закликає українців утриматися від поїздок до Ефіопії

Ескалація конфлікту і надзвичайний стан: МЗС закликає українців утриматися від поїздок до Ефіопії

Українцям, які перебувають на території Ефіопії, радять обмежити пересування між населеними пунктами.

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Ефіопії на тлі загострення безпекової ситуації та запровадження надзвичайного стану у цій країні.

Відповідну заяву українське МЗС оприлюднило в неділю, 7 листопада.

Водночас українцям, які перебувають на території Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія, наполегливо рекомендується уникати відвідання північно-західних провінцій країни та обмежити пересування між населеними пунктами.

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Окрім того, їм радять зареєструвати в електронній системі "ДРУГ", відстежувати повідомлення щодо розвитку ситуації та розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

"У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до посольства України в Ефіопії", - вказують у дипломатичному відомстві.

Зокрема, зателефонувати на "гарячу лінію" дипмісії за телефоном: +251 (967) 41-90-01 чи написати на електронну пошту: emb_et@mfa.gov.ua. Також можна зв'язатися із МЗС за номером: +38 044 238-16-57 або електронною адресою: cons_or@mfa.gov.ua.

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Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі, лауреат Нобелівської премії миру 2019 року, в листопаді минулого року направив війська в північний регіон для затримання і роззброєння лідерів Народного фронту визволення Тиграя, колишньої правлячої партії регіону.

Посадовець пообіцяв, що конфлікт буде недовгим, однак бойові дії тривали вісім місяців, призвівши до тисяч смертей і змусивши понад два мільйони людей покинути свої будинки. Усі сторони конфлікту звинувачуються в масових вбивствах і порушеннях прав людини. Відомо, що збройні формування НФВТ значно перевершують урядові сили. Народний фронт звільнення Тиграя довгі роки був повстанським рухом, після чого перетворився на політичну партію. 9 вересня 2020 року адміністрація Тиграя провела в регіоні вибори без дозволу на те центрального уряду, яке оголосило голосування незаконним.

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