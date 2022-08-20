Естафета "бавовни" в Криму: на окупованому півострові істерика через нові вибухи

Вибухи сталися у кількох містах захопленого Росією півострова. Станом на 10:30 20 серпня відомо про "бавовну" в Севастополі, Євпаторії, Бахчисараї та в Сакському районі. Про вибухи повідомляють кримські Telegram-канали та місцева "влада".

Де у Криму був "бавовняний" ранок - у матеріалі ТСН.ua.

"Бавовна" у Севастополі

Зранку 20 серпня у штабу Чорноморського флоту в Севастополі прилетів безпілотник. Спочатку "губернатор" Михайло Развожаєв повідомив, що збити його не вдалося. Втім, потім виправився, мовляв, апарат збили, але дим над покрівлею виник, бо "безпілотник впав та загорівся".

"Бавовна" в Євпаторії

Згодом окупанти повідомили про "роботу ППО" в Євпаторії. У Мережі повідомляють про звуки вибухів. Про те, що "вміло спрацювали військові" РФ повідомив і "голова Криму" Сергій Аксьонов. "Ціль вражена. Постраждалих та пошкоджень немає", - написав він.

"Бавовна" в Бахчисараї

Після вибухів у Севастополі та Євпаторії у Мережі з'явилася інформація про звуки "хлопків" у Бахчисараї та селі Молочне, що в Сакськму районі. Зокрема, повідмлялося про одразу три вибухи у місті.У небо над аеродромом здійнявся величезний клуб диму.

Російські засоби масовох пропаганди пишуть, що вибухи в небі "чути з усіх боків". Людей просять, щоб вони залишалися вдома якомога довше.

"Бавовняна" паніка

Через вибухи в Криму у місцевих мешканців починається паніка. У пабліках люди пишуть про те, що бояться. Крім того, скаржаться на місеву "владу". Зокрема, обурливі коментарі кримчан з'явилися під публікацією "губернатора" Севастополя Михайла Развозжаєва. Люди скаржаться, мовляв, як безпілотник зміг спокійно долетіти до Севастополя.

Як повідомлялося, "бавовняний" сезон триває в Криму. Лише ввечері, 19 серпня, на заході та півдні тимчасово окупованого півострова російські туристи та місцеві знову чули серію гучних звуків. Зокема, гучні звуки розривали в Севастополі, де місцеві говорили про ППО. Спалахи в небі також були зафіксовані і біля курортної Євпаторії над селом Заозерне.

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