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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Естонія відреагувала на загибель сім'ї у Прилуках, в будинок якої влетів "Шахед"

Таллін засудив російський удар па Прилуках, внаслідок якого загинуло п’ятеро осіб.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки на Прилуки.

Наслідки атаки на Прилуки. / © ДСНС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав “обличчям тероризму” російський удар по місту Прилуки у Чернігівській області, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей.

Про це естонський політик повідомив в соцмережі Х.

Зауважимо, що Тсахкна прикріпив допис українського президента Володимира Зеленського щодо удару по Прилуках. У ньому йдеться про рятувальника, який прибув до власного будинку, де після влучання “Шахеда” загинула його родина.

"Через трагічну випадковість загинули його дружина, дочка і однорічний онук. Лише вдумайтеся. Це обличчя тероризму", – наголосив очільник естонського МЗС.

Атака на Прилуки

Вночі проти 5 червня російські окупанти атакували місто Прилуки на Чернігівщині ударними дронами. Унаслідок вибухів сталися пожежі в житлових районах. За даними ОВА, Росія застосувала щонайменше шість ударних дронів типу “Герань”.

Загалом внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще шестеро — поранені. Серед загиблих - ціла родина, начальника місцевої пожежної частини. Дрон влучив у їхній будинок. Загинула його родина: дружина, донька і її однорічний син.

Відомо, що донька рятувальника - це поліцейська Дарина Шигида. Російський безпілотник також відібрав життя її однорічного сина.

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