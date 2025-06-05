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Естонія відреагувала на загибель сім'ї у Прилуках, в будинок якої влетів "Шахед"
Таллін засудив російський удар па Прилуках, внаслідок якого загинуло п’ятеро осіб.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав “обличчям тероризму” російський удар по місту Прилуки у Чернігівській області, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей.
Про це естонський політик повідомив в соцмережі Х.
Зауважимо, що Тсахкна прикріпив допис українського президента Володимира Зеленського щодо удару по Прилуках. У ньому йдеться про рятувальника, який прибув до власного будинку, де після влучання “Шахеда” загинула його родина.
"Через трагічну випадковість загинули його дружина, дочка і однорічний онук. Лише вдумайтеся. Це обличчя тероризму", – наголосив очільник естонського МЗС.
Атака на Прилуки
Вночі проти 5 червня російські окупанти атакували місто Прилуки на Чернігівщині ударними дронами. Унаслідок вибухів сталися пожежі в житлових районах. За даними ОВА, Росія застосувала щонайменше шість ударних дронів типу “Герань”.
Загалом внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще шестеро — поранені. Серед загиблих - ціла родина, начальника місцевої пожежної частини. Дрон влучив у їхній будинок. Загинула його родина: дружина, донька і її однорічний син.
Відомо, що донька рятувальника - це поліцейська Дарина Шигида. Російський безпілотник також відібрав життя її однорічного сина.