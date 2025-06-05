Естонія відреагувала на загибель сім'ї у Прилуках, в будинок якої влетів "Шахед"

Наслідки атаки на Прилуки. / © ДСНС

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав “обличчям тероризму” російський удар по місту Прилуки у Чернігівській області, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей.

Про це естонський політик повідомив в соцмережі Х.

Зауважимо, що Тсахкна прикріпив допис українського президента Володимира Зеленського щодо удару по Прилуках. У ньому йдеться про рятувальника, який прибув до власного будинку, де після влучання “Шахеда” загинула його родина.

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"Через трагічну випадковість загинули його дружина, дочка і однорічний онук. Лише вдумайтеся. Це обличчя тероризму", – наголосив очільник естонського МЗС.

Атака на Прилуки

Вночі проти 5 червня російські окупанти атакували місто Прилуки на Чернігівщині ударними дронами. Унаслідок вибухів сталися пожежі в житлових районах. За даними ОВА, Росія застосувала щонайменше шість ударних дронів типу “Герань”.

Загалом внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще шестеро — поранені. Серед загиблих - ціла родина, начальника місцевої пожежної частини. Дрон влучив у їхній будинок. Загинула його родина: дружина, донька і її однорічний син.

Відомо, що донька рятувальника - це поліцейська Дарина Шигида. Російський безпілотник також відібрав життя її однорічного сина.

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Дата публікації 21:01, 04.06.25 Кількість переглядів 53 Моторошний удар по Сумах у день жалоби: вибухи потрапили у прямий ефір!