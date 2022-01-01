Естонія має намір надати Україні Javelin і гаубиці, потрібно отримати дозвіл у країн-власників зброї

Естонія планує значно збільшити свою підтримку України.

Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. До остаточного рішення необхідно отримати дозвіл від США, країни походження ракет, а також від Фінляндії та Німеччини, колишніх власників гаубиць.

Про це повідомляє естонське видання err.ee.

Естонія надає допомогу Україні з 2014 року, після вторгнення Росії. Тепер, коли російські війська знову збираються поблизу України, Естонія планує значно збільшити свою підтримку.

"Естонія ухвалила рішення підтримати Україну озброєнням та боєприпасами в нинішній складній безпековій ситуації", – Петер Куймет, керівник Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства оборони.

Торік Естонія відправила українцям 2400 пістолетів Макарова. Зараз мова йде про більш важку зброю.

"Те, що ми зараз розглядаємо або над чим працюємо, - це ракети Javelin для протитанкових ракетних комплексів, і ми розглядаємо або плануємо надати 122-мм гаубиці та їх боєприпаси", - сказав Куймет.

Однак так звана смертельна допомога не так проста. Куймет пояснив, що перед тим, як дарувати ракети Javelin, їм потрібен дозвіл від Сполучених Штатів, тому що саме звідти надходять ракети.

"У випадку з гаубицями, оскільки ми отримали їх з Фінляндії, яка, у свою чергу, отримала їх з Німеччини, ми повинні попросити Німеччину та Фінляндію згоди на передачу озброєння, і це процес, який ми почали з цими країнами", – сказав Куймет.

Тому терміни надання допомоги також багато в чому залежать від того, як проходять переговори з союзниками.

Нагадаємо, що нова очільниця МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні.

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