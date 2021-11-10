Естонія не закриватиме кордони для українців: які умови в’їзду

Естонія не закриватиме кордони для українців: які умови в’їзду

У МЗС продовжують працювати з партнерами, щоб зберегти для українців свободу подорожей.

Естонія не закриватиме свої кордони українців. Проте пускатиме лише тих, хто має повний курс вакцинації.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

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"Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію", — написав очільник МЗС у дописі.

Кулеба також зазначив, що Міністерство закордонних справ працює з партнерами, аби зберегти для українців свободу подорожей.

Умови в’їзду до кожної країни світу можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, Європейський союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Однак в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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