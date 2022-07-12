Естонія офіційно підтвердила, що відбудує знищений окупантами об'єкт на Житомирщині: деталі

Уряд Естонії вже підписав усі необхідні документи.
Влада Естонії офіційно підтвердила, що відбудує дитячий садок в Овручі Житомирської області, який був зруйнований окупаційними військами Росії.
Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в ефірі національного телемарафону.
"Офіційно маємо перший об’єкт, який відновить іноземна держава! Це дитячий садочок в Овручі на Житомирщині – відбудувати його погодилася Естонія. Уряд цієї країни вже підписав необхідні документи", - йдеться у повідомленні.
За її словами, Естонія висловила бажання взяти шефство над відновленням зруйнованої інфраструктури в усьому регіоні, проте дле для того, щоб надійшли перші кошти, потрібен ще деякий час.
Вона також наголосила, що міжнародні партнери очікують від України надання певних прозорих правил: як ці кошти будуть використані, хто буде це контролювати.
Нагадаємо, Естонія зосередиться на відбудові Житомирщини.
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