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Естонія офіційно підтвердила, що відбудує знищений окупантами об'єкт на Житомирщині: деталі

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Естонія офіційно підтвердила, що відбудує знищений окупантами об'єкт на Житомирщині: деталі

Фото: Getty Images

Уряд Естонії вже підписав усі необхідні документи.

Влада Естонії офіційно підтвердила, що відбудує дитячий садок в Овручі Житомирської області, який був зруйнований окупаційними військами Росії.

Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в ефірі національного телемарафону.  

"Офіційно маємо перший об’єкт, який відновить іноземна держава! Це дитячий садочок в Овручі на Житомирщині – відбудувати його погодилася Естонія. Уряд цієї країни вже підписав необхідні документи", - йдеться у повідомленні.

За її словами, Естонія висловила бажання взяти шефство над відновленням зруйнованої інфраструктури в усьому регіоні, проте дле для того, щоб надійшли перші кошти, потрібен ще деякий час.

Вона також наголосила, що міжнародні партнери очікують від України надання певних прозорих правил: як ці кошти будуть використані, хто буде це контролювати.

Нагадаємо, Естонія зосередиться на відбудові Житомирщини. 

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